Giochi gratis PS4 e PS5: in regalo un famoso strategico JRPG, link download

Eccoci di nuovo, come di consueto, con l’appuntamento dedicato ai giochi gratis, questa volta per tutti gli utenti PS4 e PS5. In modo completamente inaspettato, lo store di Sony questa mattina ha deciso di regalare uno dei JRPG strategici più particolari ed amati della storia del medium videoludico, seppur di nicchia. Stiamo parlando di Valkyria Revolution, spin off della serie Valkyria Chronicles.

Non sappiamo bene se si tratta di una svista dello store o quant’altro, fatto sta che in questo preciso istante potrete scaricare l’opera e relativi DLC senza costi aggiuntivi e senza essere necessariamente abbonati al servizio Plus di PlayStation, insomma se siete interessati o semplicemente volete aggiungere questo alla vostra corposa libreria virtuale potete farlo seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata.

Per chi non lo conoscesse, Valkyria Revolution è uno spin off della saga ambientato in un universo parallelo. Rilasciato nel 2017, il gioco ha ricevuto dalla critica voti discretamente alti elogiando specialmente il combat system LeGION particolarmente frenetico ed estremamente divertente. Purtroppo la difficoltà risulta essere davvero troppo elevata alle volte, con alcuni boss che potrebbero distruggere la nostra squadra in pochi secondi. Insomma, se siete fan degli action RPG con una storia fantasiosa, ma non troppo elaborata, questo potrebbe essere il titolo che fa per voi.

Valkyria Chronicles è uno dei tanti giochi gratis offerti da Sony nel corso della sua longeva vita. Vi ricordiamo che da diversi giorni sono ancora riscattabili i titoli di maggio offerti per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. All’interno è possibile trovare l’eccellente Battlefield V, opera di Electronic Arts che purtroppo ai tempi passò in secondo piano. Potrete quindi riscoprirlo ed eventualmente giocarci in attesa dell’annuncio del sesto capitolo che dovrebbe avvenire a momenti.