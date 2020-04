Giochi gratis PC: FX Interactive regala Runaway A Road Adventure

Dopo aver regalato l’avventura investigativa Sherlock Holmese e i il Re dei Ladri, e lo strategico in tempo reale Sparta e la battaglia delle Termopili, il publisher spagnolo FX Interactive continua la propria iniziativa che mette a disposizione di tutti dei giochi gratis per PC. Questa volta è il turno di Runaway a Road Adventure, che sarà riscattabile a titolo gratuito direttamente sul sito web dell’editore fino al prossimo 5 maggio.

Runaway a Road Adventure è un’avventura grafica in stile punta e clicca sviluppata dalla software house spagnola Pendulo Studio. Il titolo è stato ispirato da tutta la schiera di avventure grafuche in 2D degli anni ’90 quali: Broken Sword, Discworld, The Secret of Monkey Island e segue le vicende di Brian Basco, un personaggio immischiato in un’avventura on the road negli Stati Uniti d’America.

Runaway a Road Adventure è il primo titolo di una trilogia che comprende i capitoli: Runaway The Dream of the Turtle uscito nel 2006 e il più recente Runaway a Twitst of Fate del 2010. Esattamente come i titoli regalati in precedenza, anche questa produzione Pundulo Studio e FX Interactive non ha bisogno di un PC al passo coi tempi per essere goduta al massimo.

Dato che FX Interactive ha deciso di mettere a disposizione già una manciata di giochi gratis per PC, è lecito aspettarsi che dopo il 5 maggio ci sarà qualche altro gioco della ludoteca dell’editore che rimpiazzerà il primo capitolo di Runaway. Cosa ne pensate di questa iniziativa proposta dal publisher spagonolo? Avete già riscattato Runaway a Road Adventure?