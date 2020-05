Giochi gratis e diversi sconti su molti titoli Xbox One con la nuova iniziativa Free Play Days

In quest’ultimo periodo Microsoft non è solo impegnata sui prossimi appuntamenti comunicativi relativi a Xbox Series X, ma sta spingendo molto per rendere più vivi che mai gli ultimi mesi di vita di Xbox One. Tramite la nuova iniziativa Free Play Days infatti, pet tutti gli appassionati sarà possibile usufruire di molti sconti e giocare a tre giochi gratis sulle console Microsoft di attuale generazione.

Gli sconti che vengono proposti saranno attivi a partire da oggi e termineranno l’11 maggio. Tra i titoli scontati possiamo trovare molti giochi adatti a tutta la famiglia quali: Plants vs Zombies Battle for Neighborville, de Blob, Mega Man 11, Just Dance 2020, The Sims 4 Console Edition e la lista continua. Questi ultimi sconti, vanno ad unirsi alle offerte della settimana che si possono trovare su Xbox Store.

Le sorprese però non terminano qui, dato che insieme agli sconti i Free Play Days daranno agli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate ben tre giochi gratuiti con cui giocare. Il trio di giochi è il seguente: Saints Row IV Re-Elected, Dragon Ball FighterZ e PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Tra sconti e giochi gratis, le novità in casa Microsoft sono solamente all’inizio e vi ricordiamo che alle ore 17:00 di oggi pomeriggio andrà in onda un nuovo appuntamento di Inside Xbox. L’evento digitale di oggi sarà completamente incentrato sui gameplay dei titoli di terze parti per Xbox Series X. Cosa ne pensate di ciò che propongono questi Free Play Days?