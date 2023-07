Appassionati di pesca a raccolta: fino al 31 luglio potrete riscattare gratuitamente Sega Bass Fishing, titolo uscito sul Dreamcast nell’ormai lontano 1999 e rilasciato su Steam nel 2011.

Per ottenere il gioco vi basterà iscrivervi alla newsletter Sega; dopodiché, vi arriverà un codice da riscattare su Steam direttamente via email, facendovi risparmiare 7,99€ (che, chiaramente, non sono una grande cifra, ma è pur sempre un risparmio).

Fate, però, attenzione nel momento in cui vi iscrivete alla newsletter di Sega: assicuratevi di mettere una spunta sulla casella che vi richiede se effettivamente desiderate ricevere il gioco, altrimenti questo non vi arriverà.

In ogni caso, non aspettatevi di ricevere immediatamente il codice, dato che Sega li manderà a partire dal 1° agosto, quindi a partire dal giorno successivo al termine della promozione.

Per quanto possa risultare un po’ antiquato per gli standard moderni, Sega Bass Fishing rimane comunque un ottimo gioco di pesca, con ben 8 ambientazioni, 14 esche, tornei, alternanza giorno-notte e diverse condizioni meteorologiche.

Insomma, che siate dei nostalgici e vogliate rivivere l’emozione di pescare a bordo di una barchetta sul fiume, o che vogliate colmare l’attesa prima dell’uscita di Baldur’s Gate 3 e Starfield, Sega Bass Fishing vi aspetta.