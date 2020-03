Giochi gratis: Deiland e Drawful 2 sono stati resi gratuiti su Steam

Mai come in questo periodo abbiamo assistito a tante iniziative nate con lo scopo di permettere a tutti gli appassionati di giocare a una marea di videogiochi in modo gratuito. Insieme ai giochi gratis rilasciati ogni settimana dalla piattaforma Epic Games Store, molte di queste iniziative sono state create per permettere ai giocatori di combattere la noia in questo periodo particolarmente delicato a causa dell’epidemia di Coronavirus.

In questo recente caso, il gentile gesto arriva da Steam e dai ragazzi di Chibig, che hanno deciso di regalare il proprio titolo chiamato Deiland a chiunque riscatti il titolo su Steam entro il 23 marzo. Deiland è una coloratissima avventura da affrontare in giocatore singolo, che presenta al suo interno molteplici meccaniche come: l’esplorazione, il crafting e il farming. In tutto ciò il giocatore impersonerà il principe di Deiland intento a gestire il proprio mondo.

Il secondo titolo che è stato reso gratuito è Drawful 2, e proprio come Deiland è riscattabile all’interno di Steam. Questa volta però, il titolo resterà ottenibile per più tempo, infatti l’offerta scadrà l’11 aprile. Drawful 2 è un gioco che va dai 3 fino agli 8 giocatori, i quali si dovranno sfidare a suon di disegni pessimi. Invece di vincere punti indovinando correttamente, come accade in Pictionary, i giocatori devono indurre tutti gli altri a pensare che la descrizione di ciò che si sta disegnando sia corretta.

Questa nuova doppietta di giochi gratis si va ad aggiungere agli ormai oltre 3000 chiavi riscattabili tramite il documento Excel pubblicato settimana scorsa, e i 700 titoli per realtà virtuale messi a disposizione dal sito Viveport. Cosa ne pensate dei due titoli gratuiti messi sul tavolo da Steam? Fateci sapere se li riscatterete con un commento nella sezione dedicata.