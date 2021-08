Giochi gratis Switch: gioco Microsoft gratuito a tempo limitato

I giochi gratis regalati dalle varie compagnie e store digitali sono ormai una sorpresa che è all’ordine del giorno per gli appassionati videogiocatori. Oltre all’Epic Game Store, che regala uno o più giochi praticamente ogni settimana, anche Steam, GOG, Indiegala e molti altri store online sono sempre molto generosi con i propri utenti. A questo gruppone si aggiunge anche il servizio online di Nintendo Switch che, completamente a sorpresa, in questi giorni sta per regalare un gioco targato Microsoft.

Si tratta di Minecraft Dungeons, il recentissimo nuovo gioco ambientato nel fantastico mondo cubettoso creato da Mojang. A differenza del Minecraft classico, in questa nuova iterazione, definibile come uno spin-off, vi ritroverete ad affrontare un gioco di ruolo dalla visuale isometrica in pieno stile Diablo. In Minecraft Dungeons avrete modo di esplorare uno degli universi virtuali più affascinanti delle ultime generazioni videoludiche da tutt’altra prospettiva.

Va sottolineato come il gioco sarà gratuito in una versione di prova a periodo limitato, e sarà accessibile solo una volta sottoscritto l’abbonamento al servizio online di Nintendo Switch. Facendo questo sarete in grado di addentrarvi tra una serie di dungeon tutti diversi e ricchi di riferimenti a tutta la mitologia di Minecraft che abbiamo imparato a riconoscere e ad amare in tutti questi anni, il tutto condito da una storia da scoprire da soli o in compagnia di altri 3 amici.

Gli iscritti a #NintendoSwitchOnline possono giocare gratuitamente a #Minecraft Dungeons come Gioco in prova! Scaricalo subito e avventurati nei sotteranei, in solitaria o con gli amici, a partire dal 18 agosto: https://t.co/DffFS9bch7 pic.twitter.com/PP8cGO8ZtV — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 16, 2021

Minecraft Dungeons sarà gratuito per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online a partire dal prossimo 18 agosto fino al 24 agosto. Se volete provare questo particolare spin-off della saga di Minecraft questa è l’occasione giusta per dare una chance a questo simpaticissimo titolo. Vi ricordiamo che la settimana dei giochi gratis è appena cominciata, e il prossimo giovedì ci attende una scorpacciata di nuovi titoli grazie all’Epic Games Store.