Giochi gratis VR: Steam regala viaggio onirico in un museo virtuale

I giochi gratis da riscattare per gli utenti PC non smettono mai di venire rilasciati. Da quando Epic Games Store ha preso il bellissimo vizio di regalarci giochi a cadenza settimanale, anche molti altri store digitali e varie compagnie decidono sistematicamente di offrire tanti titoli a costo zero. È già più raro, invece, assistere a giochi gratis per chi possiede dispositivi VR, ma Steam quest’oggi ha voluto pensare anche a tutti questi utenti muniti di casco per realtà virtuale.

Dopo che questa mattina è stato regalato un titolo più tradizionale, Steam ha deciso di regalare anche un secondo gioco adatto a chi possiede un dispositivo per realtà virtuale. Parliamo di Museum of Other Realities, più che un titolo vero e proprio si tratta di un’esperienza che vi porterà ad esplorare un fantastico museo onirico virtuale cosparso di un’innumerevole quantità di opere d’arte di ogni genere e concezione.

Come viene sottolineato dallo stesso titolo, Museum of Other Realities ci porta alla scoperta di veri e propri pezzi d’arte che provengono da un po’ tutte le altre realtà. Abbandonate la concezione classica dell’opera d’arte, e preparatevi ad essere costantemente sorpresi in quella che è senza dubbio una delle esperienze VR più intriganti proposte sullo store digitale targato Valve. Se volete prendere parte a quest affascinante showcase, potete riscattare questo titolo gratuito su Steam a questo indirizzo.

Con questo nuovo titolo cominciano a prendere forma i giochi gratis proposti dai vari store anche per questa settimana. In atteso che, come al solito, tra poco più di ventiquattro ore scopriremo quale sarà il prossimo titolo a costo zero che ci verrà offerto dall’Epic Games Store.