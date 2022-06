Quella di oggi si sta dimostrando una giornata ricca di giochi gratis. Poco fa vi abbiamo segnalato la presenza di un nuovo gioco riscattabile in maniera completamente gratuita su Steam, ma non ci si ferma qui. Anche lo store Microsoft sta donando una recente esperienza completa che aspetta solamente di essere aggiunta nelle nostre ludoteche digitali. Parliamo di Tell Me Why, una delle ultime produzioni targate Dontnod.

Il titolo sviluppato dalla compagnia francese riprende quella che è la filosofia dello studio, ovvero portare i giocatori a vivere una storia in stile cinematografico suddivisa in più episodi. In queste ore Microsoft sta regalando l’intera esperienza di Tell Me Why, la quale vi permetterà di vivere la storia dei i gemelli Tyler e Alyson Ronan, due personaggi che usano il loro legame sovrannaturale per svelare i ricordi della loro tormentata infanzia.

La storia ambientata nella regione dell’Alaska riprende il gameplay narrativo di Dontnod già visto nella fortunata serie di Life is Strange, dove i giocatori dovranno prendere una serie di decisioni che plasmeranno mano a mano la storia dei due gemelli. Il gioco sta venendo regalato come festeggiamento del mese del pride, e se siete interessati a vivere quest’avventura a costo zero potete riscattare il titolo a questo indirizzo.

Se siete dei cacciatori di giochi gratis sarete felici di sapere che le sorprese non finiscono qua. Domani pomeriggio, infatti, toccherà all’Epic Games Store proporre un nuovo titolo gratuito da riscattare.