Giochi Gratis Xbox One: è possibile scaricare un gioco a costo zero a tempo limitato

Questa mattina Microsoft e Warner Bros hanno deciso di rendere gratuito un nuovo gioco per Xbox One. Come sta accadendo sempre più spesso, sono molte le compagnie che stanno mettendo a disposizione degli appassionati diversi giochi gratis, e questa volta è toccato a il gioco tratto dal film d’animazione LEGO Ninjago. Questa promozione è cominciata oggi ma sappiamo già che sarà a tempo limitato, anche se Microsoft non ha ancora dichiarato quando il gioco tornerà al suo prezzo base.

Al momento attuale LEGO Ninjago è stato reso gratuito solamente su console Xbox One, non ci sono indizi su un possibile rilascio gratuito del titolo anche su PC o su altre piattaforme, almeno fino ad ora. Per quanto riguardo il gioco, LEGO NInjago è uno degli ultimi tie inn dell’omonimo film d’animazione uscito nelle sale cinematografiche nel 2017.

Il titolo sviluppato da TT Fusion è ovviamente ispirato al film e mette a disposizione dei giocatori la scelta del proprio ninja preferito per difendere la loro isola natale di Ninjago dal malvagio Lord Garmadon e il suo esercito di squali. Il gioco propone anche un esperienza multigiocatore che metterà in contrapposizione fino a un massimo di quattro giocatori.

Sembra quindi che publisher e software house non abbiano alcune intenzione di smettere di regelarci giochi gratis. Vi ricordiamo infine, che da qualche ora è possibile ottenere gratuitamente sull’Epic Games Store GTA V. Cosa ne pensate del titolo gratuito che si può ottenere su Xbox One? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.