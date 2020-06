Giochi gratis Xbox One: Microsoft regala un noto picchiaduro

Dopo che il mese scorso il Microsoft Store aveva deciso di regalare ben due giochi gratis, il negozio digitale della compagnia americana ha voluto rincarare la dose anche per questo mese di giugno. A differenza dei titoli proposti giorni fa, questa volta gli utenti Xbox saranno in grado di ottenere una copia gratuita di Injustice Gods Among Us, il picchiaduro super eroistico con i personaggi della DC Comics.

Il titolo sviluppato dai ragazzi di NetheRealms Studio, creatori degli ultimi capitoli della saga di Mortal Kombat, mette in contrasto tutta una serie di supereroi storici e più moderni nati sugli albi a fumetti della DC Comics. Alcuni dei combattenti che i giocatori potranno scegliere sono: Batman, Joker, Superman, Lanterna Verde e Flash, ma ci saranno anche diverse presenze meno conosciute come Hawkgirl, Killer Frost e The Martian Manhunter.

Oltre ad essere un classico picchiaduro, Injustice Gods Among Us propone anche una campagna in giocatore singolo con una trama che viene portata avanti da una narrazione. Ogni combattimento infatti avrà luogo in contesti narrativi sempre differenti, dando modo ai giocatori di utilizzare una gran parte dei lottatori presenti nel roster selezionato da NetheRealms Studios.

Injustice Gods Among Us è solamente l’ultimo dei giochi gratis proposti ai propri utenti dal Microsoft Store. Se siete interessati ad entrare nel mondo DC Comics con questo titolo, potete ottenere la vostra copia digitale a questo indirizzo. Cosa ne pensate dell’ultimo regalo proposto da Microsoft? Pensate che in futuro la compagnia di Redmond vorrà continuare a proporre altri giochi gratis tramite il proprio store? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.