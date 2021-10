Giochi in cui essere il cattivo | I migliori del 2021

Se siete stanchi di impersonare bravi ragazzi o, in generale, personaggi positivi, siete capitati nel posto giusto. Abbiamo pensato bene di stilare un elenco di giochi in cui impersonare il cattivo, spinti da una voglia scatenata – con molte probabilità – da Anton Castillo di Far Cry 6.

Prima di cominciare, non dimenticate di dare un’occhiata ai migliori giochi narrativi e ai migliori giochi open world; considerando che la maggior parte dei giochi presenti in questa lista si lega ai due articoli citati sopra, potrebbe valerne la pena.

I migliori giochi in cui essere il cattivo

Manhunt

GTA e Red Dead Redemption li conosciamo tutti, ma Manhunt, invece? Questa particolare serie di videogiochi, arrivata durante l’era PS2, da chi l’ha vissuta viene ricordata come la più violenta mai concepita da Rockstar Games. Manhunt sembra il tipico videogioco action in terza persona, ma in realtà c’è molto di più oltre a questa definizione: tanta, tantissima violenza, azioni molto brutali e cruente.

In pieno stile Rockstar Games, poi, c’è anche la trama: nei panni di James Earl Cash, un uomo imprigionato a A Carcer City, condannati a morte dovrete sopravvivere facendovi largo tra azioni stealth e non solo.

GTA V

Beh, le presentazioni possiamo anche saltarle, no? Scherzi a parte, perché proprio GTA V e non un altro episodio della serie? Perché è il più recente, folle e violento della serie, il più cattivo. Non a caso il gioco vi mette nei panni di tre personaggi, ma tra questi, Trevor, è il più fuori di testa mai concepito da Rockstar Games, un vero psicopatico tanto carismatico quanto spaventoso.

Oltre a seguire una storia caratterizzata da tanti colpi di scena e sequenze action al cardiopalma, nel vasto open world messo in piedi da Rockstar Games potrete perdervi: esplorare, rubare auto, acquistare immobili, compiere rapine e molto altro. Insomma, se volete essere il cattivo o i cattivi, in questo caso, GTA V fa al caso vostro.

Far Cry 6, espansioni

No, no, tranquilli, anche in Far Cry 6 dovrete uccidere il cattivo e non i buoni. Tuttavia, il gioco entra di diritto in questa nostra guida perché Ubisoft ha annunciato ben tre espansioni da giocare nei panni dei più folli e carismatici cattivi della serie, Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed. La struttura dell’espansione e le dinamiche di gioco non sono ancora molto chiare, ma sapere di poter controllare questi personaggi e cambiare il proprio punto di vista da eroe a cattivo, è sufficiente, no?

Insomma, se vi piace Far Cry è apprezzate soprattutto i suoi cattivi, non lasciatevi scappare Far Cry 6 e il suo season pass!

Mafia Trilogy

È vero, soprattutto nel primo capitolo, è difficile etichettare il protagonista come il cattivo di turno, nonostante faccia parte della mafia. Già negli altri due, soprattutto nel secondo, si vestono i panni di un cattivo un po’ più cattivo. Sfumature caratteriali a parte, in Mafia compirete azioni da cattivi ragazzi, all’interno di location piene di fascino e in tre differenti città ed epoche: abbiamo L’illinois degli anni trenta, New York tra gli anni quaranta e cinquanta, e Los Angeles degli anni sessanta, in particolare il sessantotto.

Tre open world narrativi e vecchio stile, imperdibili per tutti gli appassionati.

Red Dead Redemption 2

Anche in questo caso occorre una premessa: nel mondo dei videogiochi, il modo di scrivere i personaggi è cambiato radicalmente, superando la classica divisione di buono e cattivo, bianco e nero, senza nessuna sfumatura di grigio; oggi esistono perlopiù antieroi, per intenderci. In ogni caso, in Red Dead Redemption 2, in un certo senso siete il cattivo e potrete compiere azioni illegali all’interno della mappa di gioco, divisa in tante piccole cittadine americane.

L’open world è vastissimo e le attività da compiere al suo interno ben variegate e numerose. Amanti del cinema Western all’ascolto non fatevelo scappare per nessuna ragione al mondo.

Hitman

Beh, poteva mancare lui? Ovviamente no. L’agente 47, il più famoso e letale della storia del videogioco, balza subito alla mente quando si pensa ai cattivoni o ai serial killer. Nella serie Hitman l’obiettivo è uccidere dei bersagli nel modo più creativo ed elaborato possibile. Per riuscire nell’impresa serve tanto spirito di osservazione, prontezza, freddezza e un buon intuito.

Soprattutto nella recente trilogia, che ha migliorato molto il gameplay e ha dato vita ad un nuovo percorso narrativo, i contenuti e le missioni da affrontare sono davvero tanti, quindi suggeriamo di dare un’occhiata perché potreste davvero incappare in uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni.

WarioWare: Get It Together!

Di certo non è il cattivo che viene in mente quando pensiamo ai cattivi nei videogiochi, però è in realtà un esempio abbastanza classico di villain applicato al videogioco. Infatti, Wario, è l’antagonista per eccellenza, il contrario del buon Mario che tanto amiamo e apprezziamo.

In questa recente racconta piena di minigiochi, il decimo capitolo dedicato a questo celebre personaggio esplode in tutto il suo splendore, regalando agli utenti tantissimi contenuti e una valida scusa per portare Nintendo Switch in giro.

Se cercate cattivi ugualmente coccolosi, beh, eccolo qui!

