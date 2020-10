Giochi in uscita novembre 2020 | PS4 | PS5 | Xbox One | Series X | Switch | PC

Novembre 2020 non è di certo un mese qualsiasi. Il 10 novembre e il 19 novembre potremo, rispettivamente, mettere le mani su Xbox Series X | S e PlayStation 5, le console di nuova generazione di Microsoft e Sony Interactive Entertainment. Si tratta di un mese densissimo di uscite, sia cross-gen che esclusive next-gen. Parliamo di grandi nomi come Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Kingdom Hearts Melody of Memory, Demon’s Souls, Assassin’s Creed Valhalla e molto altro. Niente Cyberpunk 2077, purtroppo: CD Projekt RED ha appena annunciato il rimando della data di uscita.

In questo articolo vi elenchiamo i migliori giochi in uscita a novembre 2020, indicandovi le caratteristiche base, la data di uscita e anche un suggerimento su dove acquistare il prodotto.

Giochi in uscita a novembre 2020

Assassin’s Creed Valhalla

La saga degli Assassini di Ubisoft è pronta a tornare su praticamente ogni piattaforma di vecchia e nuova generazione. In questo gioco vestiremo i panni di un vichingo (o una vichinga) che dovrà lasciare le terre natie della Norvegia, alla ricerca di terre più fertili dove costruire i propri insediamenti. Le nostre navi toccheranno quindi le sponde dell’Inghilterra. Valhalla sarà ancora una volta un gioco open world, con l’aggiunta della gestione degli insediamenti e nuove missioni di assalto alle fortezze.

Data di uscita: 10 novembre (PC, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Stadia) – 19 novembre (PS5)

Piattaforme: PC, Xbox Series X, PS5, PS4, Xbox One, Stadia

Genere: Open world, azione, GDR

Dove acquistarlo: Amazon

Bright Memory

Mentre attendiamo l’uscita di Bright Memory Infinite, con l’arrivo della nuova generazione possiamo goderci il primo Bright Memory, un FPS ad altissimo tasso d’adrenalina che ci permette di combinare abilità e mosse d’attacco per creare combo distruttive. Non si combatte, infatti, solo con armi da fuoco, ma anche con armi corpo a corpo. Un ottimo antipasto per iniziare a goderci la qualità grafica della nuova generazione. Il gioco è già disponibile su PC.

Data di uscita: 10 novembre

Piattaforme: Xbox Series X

Genere: FPS, azione

Dove acquistarlo: Steam

Call of Duty Black Ops Cold War

COD torna, ovviamente, come ogni autunno e si prepara a farlo in grande stile con un nuovo capitolo della serie Black Ops. Questa volta ci lanceremo negli anni della Guerra Fredda, visitando molteplici ambientazioni di tutto il mondo. Centrale è però anche la modalità multigiocatore e, soprattutto, il profondo legame con il battle royale free to play Warzone, che sarà aggiornato con tante novità provenienti da Cold War.

Data di uscita: 13 novembre (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X) – 19 novembre (PS5)

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5

Genere: FPS

Dove acquistarlo: Amazon

Demon’s Souls

Alcuni anni fa nessuno ci avrebbe creduto, ma è così: Demon’s Souls è pronto a tornare in formato remake grazie alle sapienti mani di Bluepoint Games. Il souls-like che ha dato vita al nome stesso con il quale oramai lo categorizziamo sarà una delle esclusive di punta di PS5 per il D1: con due generazioni di distanza e la mancanza della retrocompatibilità questo remake è a dir poco gradito. La speranza è che Bluepoint, oltre ad aver ricreato il lato tecnico, abbia saputo limare le imperfezioni che dopo tutti questi anni potrebbero pesare sui videogiocatori moderni.

Data di uscita: 19 novembre

Piattaforme: PS5

Genere: Azione, GDR

Dove acquistarlo: Amazon

DIRT 5

DIRT 5 è il nuovo gioco di guida simulativa off-road creato da Codemasters. Ancora una volta ci lanceremo nel fango, sul ghiaccio e su tanti terreni impervi per mettere alla prova le nostre capacità di guida. Avremo accesso a una modalità carriera, allo split-screen a quattro giocatori, una modalità per creare percorsi personalizzati condivisibili con gli altri giocatori online. Ci sarà molto col quale giocare all’interno di DIRT 5!

Data di uscita: 6 novembre (PC, PS4, Xbox One) – 10 novembre (Xbox Series X) – 19 novembre (PS5)

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5

Genere: FPS, action

Dove acquistarlo: Amazon

Football Manager 2021

Nuove aggiunte e miglioramenti di gioco aggiungono livelli di profondità, spessore e autenticità calcistica. Football Manager 2021 ci dona un controllo mai visto prima per sviluppare la nostre abilità e portare la nostra squadra al successo. Dovremo collabora con il nostr staff per valutare la forza e la profondità della nostra squadra, crea tattiche, formazioni e stili di gioco adatti a ogni occasione.

Data di uscita: 24 novembre 2020

Piattaforme: PC

Genere: Manageriale

Dove acquistarlo: Amazon

Godfall

Godfall ha fatto parlare molto di sé nell’ultimo anno, sopratutto dover essere stato confermato come una delle prime esclusive PS5 (temporale e solo in ambito console). Si tratta di un looter-slasher, come viene definito dagli stessi sviluppatori, con una forte componente narrativa. Nel corso dell’avventura, che potremo vivere sia in solitario che in cooperativa, dovremo farci largo tra nemici sempre più potenti, alla ricerca costante di nuovo loot per equipaggiarci, tra armi e armature.

Data di uscita: 12 novembre (PC via Epic Games Store), 19 novembre (PS5)

Piattaforme: PC, PS5

Genere: azione, loot

Dove acquistarlo: Amazon

Hyrule Warriors L’era della calamità

Hyrule Warriors ritorna con un nuovo capitolo legato a Breath of the Wild. Il musou ci poterà infatti 100 anni prima dell’inizio delle avventure di Link per farci scoprire tanti retroscena sull’arrivo di Ganon e lo scontro che ha quasi distrutto l’intero regno. Potremo controllare tanti personaggi, compresi gli eroi di Hyrule e la Principessa Zelda. Non si tratta certo del tanto atteso seguito di Breath of the Wild, ma la qualità del primo Hyrule Warriors unita all’ambientazione e alla trama di BotW fa ben sperare.

Data di uscita: 20 novembre

Piattaforme: Nintendo Switch

Genere: Musou

Dove acquistarlo: Amazon

Just Dance 2021

Come ogni autunno, non può mancare il nuovo Just Dance. Ancora una volta potremo metterci alla prova con le coreografie di canzoni come “Dance Monkey” di Tones And I, “Juice” di Lizzo, “all the good girls go to hell” di Billie Eilish e tante altre. Per la prima volta in assoluto, inoltre, questo capitolo non uscirà su Nintendo Wii.

Data di uscita: 12 novembre (Xbox One, PS4, Xbox Series X, Nintendo Switch, Stadia), 19 novembre (PS5)

Piattaforme: Xbox One, PS4, Xbox Series X, Nintendo Switch, Stadia, PS5

Genere: Ballo

Dove acquistarlo: Amazon

Kingdom Hearts Melody of Memory

La saga di Sora, Riku, Kairi e di tutti i personaggi di Nomura non è ancora conclusa. Ben prima di passare a un nuovo arco narrativo, prepariamoci a un capitolo particolare, precisamente a tema musicale. Square Enix ha ideato un gioco musicale che riesce a inserirsi in modo interessante nella vena action di Kingdom Hearts. Non mancheranno inoltre novità sulla trama principale della saga.

Data di uscita: 13 novembre

Piattaforme: Xbox One, PS4, Switch

Genere: Musicale

Dove acquistarlo: Amazon

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Il diretto seguito di Marvel’s Spider-Man sviluppato da Insomniac Games è probabilmente il più grande punto di forza del lancio di PS5. Il primo capitolo non ha solo venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo, ma è soprattutto l’esclusiva PlayStation più venduta di sempre negli USA, mercato fondamentale per Sony. In questo nuovo capitolo vivremo una nuova avventura nei panni di Miles Morales, introdotto già nel primo gioco.

Data di uscita: 12 novembre

Piattaforme: PS4, PS5

Genere: Azione, sandbox

Dove acquistarlo: Amazon

Sackboy A Big Adventure

Sackboy, protagonista della serie platform-creativa Little Big Planet, torna con un nuovo capitolo originale: A Big Adventure. Si tratta di un platform 3D puro che ci permetterà di giocare sia da soli che in cooperativa. Lo stile è lo stesso che ha contraddistinto Little Big Planet negli anni, con “bolle premio” e una miriade di costumi. Il gioco è stato inoltre usato come esempio per mostrare le potenzialità delle Attività della nuova IU di PS5!

Data di uscita: 19 novembre

Piattaforme: PS4, PS5

Genere: Piattaforme

Dove acquistarlo: Amazon

Yakuza Like a Dragon

Yakuza rompe con il passato e propone con un capitolo principale una nuova struttura da gioco di ruolo a turni: niente più combattimenti in tempo reale, niente scazzottate ma tante abilità e una squadra pronta all’azione. Il gioco ci metterà nei panni, inoltre, di un nuovo personaggio, con la volontà di dare il via a una nuova saga.

Data di uscita: 10 novembre

Piattaforme: PC, Xbox Series X, PS4, Xbox One

Genere: GDR a turni, sandbox

Dove acquistarlo: Amazon

