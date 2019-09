Giochi in uscita settembre 2019 | PS4 | Xbox One | Switch | PC

Oggi vi raccontiamo i giochi in uscita del mese di settembre, un mese impegnativo che vede l'arrivo di titoli molto importanti come Gears 5 e Borderlands 3.

L’estate sta finendo, l’autunno si avvicina, così come un’altra grande stagione piena giochi in uscita importanti. In particolar modo, settembre, è davvero un mese impegnativo per i portafogli dei giocatori. Sono tante infatti, le uscite, alcune anche molto attese dai giocatori. Che siate appassionati di gioco di ruolo, di sparatutto o di sport, questo mese, siamo sicuri, avrà qualcosa da dire per chiunque!

Andiamo ore a scoprire quali sono le uscite del mese, con descrizione, disponibilità e piattaforma. Fateci ovviamente sapere quali acquisterete e quali attendete di più.

Giochi in uscita a settembre 2019

Final Fantasy VIII Remastered

Un capolavoro senza tempo che torna finalmente sulle nostre console e PC in versione remastered. Non sarà un remake, ma certamente è uno di quei titoli da giocare e rigiocare, grazie a una trama profondo e meccaniche JRPG ancora funzionali oggi.

Data di uscita: 3 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Genere: JRPG

Dove acquistarlo: Store digitali

Torchlight II

Torchlight II è un videogioco Action-GDR sulla falsariga di Diablo, tra l’altro ci hanno lavorato tantissimi ex sviluppatori di Blizzard North, autori del primo Diablo e Diablo II con relativa espansione. Il titolo è già disponibile su PC da diversi anni, ma finalmente sbarcherà su console il prossimo 3 settembre.

Data di uscita: 3 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Genere: Action-GDR

Dove acquistarlo: Store digitali

Catherine Full Body

Tra i giochi in uscita di settembre c’è anche Catherine Full Body, un rifacimento di Catherine uscito su Xbox 360 e PlayStation 3. Il titolo uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il tre settembre. Consigliamo, a tutti quelli che non lo hanno giocato, di approfittare di questa nuova versione che oltre a una grafica aggiornata, offre anche dei contenuti aggiuntivi e nuove sezioni di gioco.

Data di uscita: 3 settembre

Piattaforme: PlayStation 4

Genere: Adventure/Platform a scorrimento verticale

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Spyro Reignited Trilogy

Lo splendido remake della trilogia di Spyro arriva finalmente anche su PC e Nintendo Switch il prossimo tre settembre. È sicuramente uno dei giochi in uscita più attesi dagli utenti della console ibrida di Nintendo e come dargli torto? Siete pronti a tornare nei panni del simpatico draghetto viola?

Data di uscita: 3 settembre

Piattaforme: Nintendo Switch, PC

Genere: Platform 3D

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

NBA 2K20

La serie NBA 2K è senza dubbio una delle migliori saghe sportive in uscita durante l’anno. Il nuovo capitolo uscirà il 6 settembre su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Se siete appassionati di pallacanestro non potete assolutamente lasciarvelo scappare.

Data di uscita: 6 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Genere: Sportivo Basket

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Monster Hunter World: Iceborne

Un’espansione che in realtà è come se fosse un gioco totalmente nuovo. Iceborne è l’attesissimo nuovo contenuto aggiuntivo di Monter Hunter World che aggiunge un mondo completamente nuovo e tantissime nuove creature da cacciare.

Data di uscita: 6 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Action-GDR

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Blasphemous

Un metroidvania brutale e sanguinolento che vi metterà nei panni di un cavaliere. Se amate la pixel art questo è una piccola perla che non potete assolutamente lasciarvi scappare tra i giochi in uscita di settembre.

Data di uscita: 10 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Genere: Metroidvania

Dove acquistarlo: Store digitali

eFootball PES 2020

PES quest’anno è in grandissima forma. Abbiamo provato il titolo calcistico di Konami diverse volte durante l’anno, tra cui anche l’E3 e la Gamescom 2019, le sensazioni sono state tutte molto positive, ragion per cui ci aspettiamo davvero molto da questo nuovo eFootball PES 2020.

Data di uscita: 10 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Sportivo calcistico

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Gears 5

Il quinto capitolo – sesto se si considera Judgment – della saga di sparatutto in terza persona più famosa al mondo arriverà in esclusiva Xbox One e Windows10 il 10 settembre 2019 e sarà giocabile sin da subito da chi possiede Xbox Game Pass. Il gioco promette di essere ben 50 volte più grande rispetto al predecessore e di avere il miglior multiplayer dell’intera serie.

Data di uscita: 10 settembre

Piattaforme: Xbox One, PC

Genere: Sparatutto in terza persona

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Greedfall

Se vi è piaciuto Technomancer, molto probabilmente amerete anche Greedfall, un gioco di ruolo open world che vi immergerà in un mondo di gioco pieno di pericoli e creature.

Data di uscita: 10 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: GDR

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

The Walking Dead torna con la raccolta completa della serie targata Telltale. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una serie di avventure grafiche narrative inserite nel contesto della saga di The Walking Dead.

Data di uscita: 10 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Avventura grafica

Dove acquistarlo: Store digitali

Daemon x Machina

Una delle esclusive Nintendo Switch più attese dell’anno, Daemon x Machina è senza dubbio un gioco molto atteso, soprattutto per i fan e gli appassionati del vecchio Armored Core. Un titolo dallo stile grafico particolare e dal gameplay frenetico e frizzante. Il gioco uscirà il prossimo 13 settembre.

Data di uscita: 13 settembre

Piattaforme: Nintendo Switch

Genere: Action

Dove acquistarlo: Amazon

Borderlands 3

Finalmente il 13 settembre potremo giocare al tanto atteso terzo capitolo di Borderlands di Gearbox. Il gioco sarà il più grande dell’intera saga e non si limiterà unicamente al pianeta Pandora ma esplorerà anche altri mondi.

Data di uscita: 13 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Sparatutto in prima persona

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Daymare 1998

Ispirato a Resident Evil 2, questo titolo tutto italiano arriverà finalmente su PC il prossimo 17 settembre. Non temete, il gioco è atteso anche per Xbox One e PlayStation 4, ma uscirà più tardi.

Data di uscita: 17 settembre

Piattaforme: PC

Genere: Survival Horror

Dove acquistarlo: Store digitali

The Legend of Zelda Link’s Awakening

The Legend of Zelda Link’s Awakening è l’atteso remake dell’omino gioco per GameBoy. Arriverà su Nintendo Switch il prossimo 20 settembre e porterà con se un nuovo stile grafico e alcune novità dal punto di vista delle meccaniche di gioco. Sia per chi lo ha giocato in passato che per chi non lo ha fatto e possiede una Nintendo Switch, è praticamente un acquisto obbligato.

Data di uscita: 20 settembre

Piattaforme: Nintendo Switch

Genere: GDR

Dove acquistarlo: Amazon

The Surge 2

Il primo capitolo di The Surge è stato sufficientemente apprezzato, per questo il secondo capitolo è particolarmente atteso dagli appassionati del genere gioco di ruolo, rientrando tra i giochi in uscita del mese. Il titolo fantascientifico in terza persona arriverà il 24 settembre 2019.

Data di uscita: 24 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: GDR

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Mario Kart Tour

Mario Kart arriverà sui nostri smartphone il 25 settembre con Mario Kart Tour. Il titolo Nintendo cerca lo stesso successo di Super Mario Run, chissà se riuscirà a replicarlo.

Data di uscita: 25 settembre

Piattaforme: Android, iOS

Genere: Kart game

Dove acquistarlo: Store digitali

Contra Rogue Corps

Contra ritorna il prossimo 26 settembre con Contra Rogue Corps, il nuovo capitolo della serie targata Konami pronto a regalare tante ore di divertimento, anche in compagnia di amici.

Data di uscita: 26 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch

Genere: Shoot’em up

Dove acquistarlo: Store digitali

Code Vein

Code Vein si è fatto attendere, ma finalmente il gioco di ruolo ispirato ai Souls arriverà il 27 settembre. Il titolo, distribuito da Bandai Namco, promette di essere affascinante stilisticamente, ma anche molto difficile a causa di boss tremendamente ostili e creature temibili.

Data di uscita: 27 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: GDR

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Tropico 6

La serie Tropico è una delle saghe gestionali più amate. Tra i giochi in uscita di settembre abbiamo anche la versione console di Tropico 6 che promette di essere goduta esattamente come la controparte PC. Se amate costruire città su un’isola tropicale, allora può fare al caso vostro.

Data di uscita: 27 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4

Genere: Gestionale

Dove acquistarlo: Amazon

FIFA 20

Gli appassionati di calcio avranno di che giocare quest’anno. Tra i giochi in uscita, infatti, è previsto anche FIFA 20 uscirà il 27 settembre e oltre alle classiche modalità già conosciute, comprenderà anche la nuova Volta mode che riprende i vecchi e conosciuti FIFA Streets. Insomma il nuovo FIFA promette tanto divertimento da soli e con gli amici.

Data di uscita: 27 settembre

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch

Genere: Sportivo calcistico

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Dragon Quest XI: Echi di un’era Perduta Definitive Edition

Dragon Questi XI è uno dei migliori JRPG dell’intera generazione e se ancora non lo avete giocato e possedete una Nintendo Switch allora questo titolo potrebbe fare al caso vostro, grazie a una componente visiva/estetica di grandissima qualità.

Data di uscita: 27 settembre

Piattaforme: Nintendo Switch

Genere: JRPG

Dove acquistarlo: Amazon | GameStop

Ori and the Blind Forest

Il capolavoro metroidvania di MooN Studios arriva anche su Nintendo Switch grazie a un accordo con Microsoft. Giocare in modalità portatile Ori and the Blind Forest è sicuramente un’esperienza da provare, rimane ancora oggi uno dei titoli stilisticamente e graficamente più belli della generazione.