Nel corso degli ultimi giorni, gli sviluppatori di Endless Space 2 stanno regalando il loro gioco. Un’iniziativa, quella di Company of Heroes, che non è nuova ma che torna ancora una volta per permettere a più giocatori possibile di mettere le mani sul loro titolo. La procedura è un po’ complessa, ma non preoccupatevi: se siete interessati a riscattare il gioco e tenerlo nella vostra libreria per sempre vi aiutiamo noi.

Steam valve

Per ottenere Endless Space 2, infatti, a differenza di altri giochi che richiedono semplicemente di essere riscattati da uno store, sono necessari dei passaggi in più. Il primo è quello di visitare questo indirizzo e iscriversi alla newsletter ufficiale dello sviluppatore. A quel punto, dalla sezione del proprio profilo sito sarà possibile accedere alle ricompense.

Non è però finita qui: successivamente sarà necessario collegare il proprio account Steam per poter ottenere il titolo. Una procedura standard, per evitare che queste chiavi vengano successivamente rivendute senza il consenso dello sviluppatore. Un fenomeno che purtroppo è molto più diffuso di quanto non si creda, visto che regolarmente su piattaforme dedicate al mercato “grigio” dei videogiochi assistiamo a vendite di codici per accesso a titoli gratuiti o addirittura in beta.

Se Endless Space 2 non rientra nelle vostre corde, non vi preoccupate. Giusto nella giornata di ieri Epic Games ha cominciato a regalare BioShock The Collection. Il pacchetto include tutti e due i capitoli principali della serie, più Infinite, con grafica e texture aggiornate. Infine, vi ricordiamo che sempre nella giornata di ieri sono stati annunciati i nuovi giochi Prime Gaming di giugno 2022. I sei giochi gratuiti saranno disponibili tra poco meno di una settimana e potete trovare tutti i dettagli in merito a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.