Giochi PC gratis: ecco cosa regala Steam

Steam ha deciso di regalare un nuovo gioco PC gratis per tutti gli utenti iscritti al servizio Valve. Non è la prima volta che questa settimana accade un evento del genere: giusto pochissimi giorni fa, infatti, sul client vennero regalati due capitolo di The Dream Machine, un’avventura grafica punta e clicca realizzata con la tecnica dello stop motion. Anche questo weekend si replica ma con un titolo decisamente diverso rispetto a quello regalato il 14 maggio 2021 e che cita direttamente i primi, grandi capolavori dei videogiochi.

Giochi Gratis Steam GALAXIUM

Come riportato online, infatti, il nuovo gioco PC gratis di Steam questo weekend è GALAXIUM. Si tratta di uno shooter arcade che si rifà ai vecchi giochi dell’epoca anni ’80 e ’90, citando direttamente Space Invades, forse uno dei progetti più conosciuti nell’intero mondo dei videogiochi. Il titolo è sviluppato da due developer, ovvero Tony Munoz e Dario Carnelutti e pubblicato da Wulum LTD. Si tratta di un gioco non troppo costoso di base (disponibile normalmente a 1,59 Euro) ma in questo caso l’offerta di permette di risparmiare il 100% sul riscatto, arricchendo così la libreria Steam con un titolo inedito a costo zero.

Pur essendo uno shooter in pieno stile anni ’80 e ’90, gli sviluppatori hanno lavorato anche ad una mini storia, che permette ovviamente di farsi un’idea e dare un po’ di contesto agli eventi a schermo. GALAXIUM rappresenta sicuramente un gioco PC senza troppe pretese ma che con una grafica in 3 dimensioni può sicuramente allietare qualche momento della giornata.

Non vi resta dunque che scaricare il gioco PC gratuito di oggi su Steam. Per farlo dovrete aprire il client Valve (o visitare la pagina web dedicata) e riscattare GALAXIUM. Il gioco sarà dunque gratis per sempre: si tratta di un’ottima offerta, in attesa ovviamente del prossimo titolo che l’Epic Games Store regalerà ai suoi iscritti, in arrivo come di consueto ogni giovedì.