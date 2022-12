Come ogni anno, Epic Games si traveste da Babbo Natale e regala un nuovo gioco al giorno sul suo store. Le regole sono le solite: un nuovo gioco sbloccato ogni 24 ore e altrettanto tempo per riscattarlo prima che lo store renda disponibile il successivo. Il titolo di ieri è un interessante RPG che si prende poco sul serio, realizzato dagli sviluppatori di Grim Fandango. Per quanto riguarda il titolo odierno, invece, il team di Tim Sweeney ci offre un interessante titolo indipendente con forti componenti esplorative.

Il gioco in questione è Sable, titolo indie sviluppato da Shedworks e disponibile su Epic Games dal 2021. Si tratta di un open world dalle caratteristiche interessanti che ha ricevuto un upgrade per PlayStation 5 meno di un mese fa. Il titolo ci mostra un giovane intento a svolgere la “Planata”, un rito di passaggio che lo porterà ad attraversare molteplici scenari differenti e ammirare svariate parti di questo mondo immaginario sospeso in una collocazione temporale indefinita.

Nella descrizione della pagina ufficiale di Sable su Epic Games Store leggiamo: “Parti per un viaggio unico e indimenticabile e guida Sable nella sua Planata, un rito di passaggio in cui attraverserà vasti deserti e paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi e antiche meraviglie. Esplora le dune sulla tua hoverbike, scala rovine monumentali e incontra altri nomadi mentre porti alla luce misteri da lungo tempo dimenticati e scopri chi si nasconde dietro la sua maschera. Con il suo stile grafico unico e la colonna sonora originale di Japanese Breakfast, lasciati avvolgere dal mondo di Sable ed esplora tutto secondo il tuo ritmo. In questo mondo ci sono tante cose da scoprire. Non avere paura. Lasciati andare.”

Chiaramente in questo periodo ci sono diversi giochi gratis che vengono distribuiti da più piattaforme. Se siete interessati a scoprire i migliori della settimana per PC e console, vi invitiamo a consultare questo nostro articolo. Vi ricordiamo, infine, che oltre ai regali dei vari store sono iniziati anche diversi saldi e sconti per il periodo natalizio: su GOG.com, per esempio, trovate decine e decine di titoli in sconto, tra cui anche grandi classici come Disco Elysium (che trovate su Amazon nella sua versione definitiva). Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.