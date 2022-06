Dopo Beautiful Desolation, GOG è tornata a regalare giochi PC gratis. Questa volta il titolo scelto è Flashback, nella sua edizione migliore, ovvero quella sviluppatore da Paul Cuisset e pubblicata da Microids. Il gioco è attualmente in regalo per via degli sconti estivi del client, che dureranno ancora per qualche giorno.

Flashback è probabilmente uno dei giochi più interessanti regalati in questa iniziativa di GOG. Il gioco è infatti considerato uno dei più grandi classici della storia videoludica. Il titolo ha debuttato nel 1992 su Amiga e ha venduto oltre 2,2 milioni di copie. Microids ha preso la palla al balzo nel 2018, realizzando una vera e propria rimasterizzazione, che è quella attualmente in regalo sul client di CD Projekt. Questo vi permetterà di scegliere tra i vari stili grafici, mantenendo quello originale oppure scegliendo la rivisitazione moderna.

Per riscattare il gioco, come al solito, è necessario recarsi a questo indirizzo e registrarsi alla newsletter di GOG. Accettando di condividere i dati, riceverete nella vostra casella mail il codice per poterlo riscattare. Esattamente come per tutti gli altri giochi presenti sulla piattaforma, anche Flashback è distribuito con una serie di bonus e feature, come la totale assenza di DRM (e nessuna attivazione o connessione online richiesta per poter giocare). Flashback su GOG include anche la localizzazione in italiano, dunque non avete nessuna scusa per perderlo.

Flashback resterà disponibile su GOG per circa 70 ore. Sarà poi rimpiazzato da un altro gioco gratis per PC, al momento ancora sconosciuto. Se non l’avete mai giocato, questa potrebbe essere l’occasione giusta, considerato anche che nel corso del 2022 debutterà ufficialmente il suo seguito originale. Se invece siete in cerca di altri giochi PC gratis (o titoli per console) il nostro consiglio è quello di visitare questo indirizzo, dove troverete tutti i videogiochi attualmente gratuiti sui vari store o client per console e PC.