Oltre a Wolfenstein: The New Order, ci sono ulteriori giochi gratis PC da scaricare. Questa volta tocca a GOG fare un regalo: lo store di CD Projekt ha infatti deciso di rendere gratuito Sanitarium, videogioco del 1998 prodotto dalla DreamForge Intertainment e pubblicato dalla ASC Games per celebrare l’inizio dei suoi saldi estivi.

GOG non è nuova a offrire giochi PC gratis, ma sicuramente Sanitarium è uno dei prodotti più interessanti che sono stati regalati nel corso degli ultimi anni. Ambientato in un manicomio, Sanitarium racconta la storia di Max Laughton, un uomo colpito da amnesia dopo un incidente stradale e che deve svelare la verità dietro il suo ricovero nella struttura. Si tratta di un thriller psicologico e si tratta di una vera e propria avventura grafica divisa per capitoli, con puzzle e interazione con i personaggi.

Sanitarium non sarà gratuito per sempre. Avete infatti ancora poche ore di tempo per poterlo scaricare e tenerlo nella vostra libreria di GOG per sempre. Per riscattare il gioco, vi basterà seguire questo indirizzo e accettare i termini e le condizioni per il giveaway, che includono ovviamente la sottoscrizione alla newsletter dello store, che vi terrà aggiornati su tutte le novità, le ultime pubblicazioni, i saldi e vi fornirà anche alcuni coupon sconto per una vasta selezione di titoli presenti sullo store. Purtroppo il gioco non è localizzato in italiano, dunque preparatevi ad affrontare delle lunghe sessioni esclusivamente in lingua inglese.

Come abbiamo detto in apertura, Sanitarium viene regalato per dare il via ai saldi estivi di GOG. La serie di scontistiche è cominciata nella giornata di ieri e durerà fino al 27 giugno 2022. Tantissimi i giochi scontati, fino al 90%. Potete dare uno sguardo ad alcuni titoli attualmente in sconto visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.