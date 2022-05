Nel corso della giornata odierna, sono stati annunciati nuovi giochi gratis PC per tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Il servizio Prime Gaming, che offre titoli gratuiti e contenuti bonus per alcuni giochi multigiocatore, accoglierà queste nuove opere il primo giugno 2022 e resteranno disponibili per tutto il prossimo mese, a patto ovviamente di essere abbonati ad Amazon Prime.

Partiamo, ovviamente, dai giochi. Per il mese di giugno 2022, Prime Gaming offrirà ben 6 titoli. L’elenco è decisamente vasto, ma sono due i giochi più importanti e che risaltano in questo catalogo. Parliamo di Escape from Monkey Island e Far Cry 4. Il primo è un sequel del terzo capitolo della serie prodotto da LucasArts, il primo in 3D, mentre invece il secondo è la quarta iterazione della serie di casa Ubisoft. Da sottolineare anche la presenza di WRC 8 FIA World Rally Championship. Scopriamo tutti i titoli gratuiti poco più in basso:

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

Oltre ai giochi gratis PC, Amazon Prime Gaming offrirà anche una serie di contenuti decisamente interessanti per quanto riguarda le ricompense di diversi giochi. Come riportato online, ci saranno alcune promozioni legate a Roblox, PUBG Battlegrounds e molti altri. Scopriamo l’elenco completo poco più in basso:

Pokémon Go

Apex Legends

Fall Guys

PUBG Battlegrounds

Roblox

Al momento è ancora possibile riscattare i giochi gratuiti di maggio 2022 di Amazon Prime Gaming, che includono Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + & ‘Xpress Deliveries, Cat Quest e Shattered – Tale of the Forgotten King.

Se siete interessati a ulteriori giochi gratuiti, vi invitiamo a visitare il nostro articolo che include i migliori giochi PC e console gratuiti, aggiornato di settimana in settimana. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.