Giochi PC gratis, Ubisoft regala una trilogia della serie di Assassin’s Creed

Per festeggiare i 35 anni di attività, Ubisoft ha deciso di fare un regalo ai giocatori, regalando tre giochi PC gratis in un unico pacchetto. I festeggiamenti per gli oltre trent’anni del publisher e sviluppatore franco canadese oltre ad un concorso ed una serie di scontistiche davvero accattivanti, infatti, includono anche la distribuzione gratuita della trilogia di Assassin’s Creed Chronicles.

Lanciata nel corso degli ultimi anni, quando la generazione PlayStation 4 e Xbox One era all’apice della sua popolarità, la trilogia di Assassin’s Creed Chronicles venne lanciata come spin-off della saga principale ed include appunto tre episodi: Cina, India e Russia. Non si tratta di un gioco open world, ma di una sorta di action game a scorrimento in grafica 2.5D, con al centro tre nobili assassini in ambientazioni inedite e mai comparse prima nei filoni della saga principale. Ora, grazie alla promozione, questi giochi diventano gratis, anche se per riscattarli c’è un piccolo trucco.

Per ottenere i tre giochi gratis PC non si passa infatti da Ubisoft Connect o dalla versione browser dello store del publisher e sviluppatore. Per riscattare la trilogia di Assassin’s Creed Chronicles in maniera completamente gratuita, infatti, bisogna visitare questo indirizzo e fare il login con il proprio account Ubisoft. A questo punto si può riscattare il pacchetto, che verrà aggiunto alla vostra libreria in automatico. Niente chiavi o codici da riscattare, dunque ma un collegamento diretto, fatto forse anche per evitare che le key venissero vendute successivamente off market su siti come eBay.

Se volete giocare senza spendere un euro, infine, vi ricordiamo che ogni giovedì Epic Games mette a disposizione dei giochi gratis per PC, da tenere nella vostra libreria per sempre. Se siete invece dei giocatori console, potete provare a rivolgervi a Xbox Game Pass e PlayStation Now per poter giocare con poco prezzo ma a giochi sempre nuovi e decisamente interessanti, come ad esempio The Last of Us Parte 2 e Forza Horizon 5.