Gli appuntamento coi saldi tematici di Steam vanno avanti per tutto l’anno, e grazie ad essi lo store digitale di Valve ci permette di ingrandire a dismisura la nostra ludoteca senza spendere un accidenti. In questi giorni abbiamo a disposizione una vasta scelta di produzioni Ubisoft che vanno dai titoli più recenti del publisher, fino a tutta una serie di giochi PC storici che sono arrivati nel corso di varie epoche di Ubisoft.

In queste ore, infatti, su Steam sono iniziati i saldi dedicati a Ubisoft, con tanto di grandi titoli scontati fino all’85%. Tra i giochi PC che si possono acquistare a poco grazie a questi sconti, ovviamente non mancano le più recenti grandi produzioni Ubisoft e tra queste ci sono: Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo titolo della saga ad essere stato rilasciato, ma anche Watch Dogs Legion, Anno 1800, The Division 2, Ghost Recon Breakdown e Immortals Fenix Rising.

Oltre questi titoli che possiamo definirli come i più recenti big di Ubisoft, ci sono anche un sacco di altre produzioni di vario genere che devono essere assolutamente prese in considerazioni. Tra questi giochi fortemente in saldo ci sono delle vere e proprie chicche imperdibili quali: Scott Pilgrim vs The Word The Game Complete Edition, South Park Il Bastone della Verità, South Park Scontri Di-Retti, i due The Crew e moltissimi altri titoli.

I giochi Ubisoft in saldo tantissimi, e il nostro migliore consiglio è quello di farvi un bel giro nella sezione dedicata a questi sconti su Steam e anche nella vostra lista dei desideri, così di capire meglio quali dei giochi che tenevate d’occhio hanno ricevuto un abbassamento del prezzo. Vi ricordiamo, infine, che questi saldi a tema Ubisoft termineranno il prossimo 9 marzo alle 19:00, orario italiano.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.