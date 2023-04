Negli ultimi tempi i giochi per smartphone si stanno evolvendo drasticamente. Se anni fa si aveva accesso soltanto a titoletti che non riscuotevano grande successo e che venivano dimenticati dai più in poche settimane, adesso l’industria videoludica “tascabile” ha raggiunto una qualità tale da poter offrire un’ottima esperienza di gioco anche senza dover per forza ricorrere all’acquisto di PC o console. A oggi è possibile scaricare migliaia e migliaia di titoli differenti e godere di esperienze di gioco uniche, e si può trovare qualcosa per tutti i gusti.

Con un mercato così saturo, però, può essere difficile riuscire a trovare esattamente ciò che si sta cercando, dato che è necessario giostrarsi tra le decine di migliaia di titoli disponibili sugli store di Android e iOS. È per questo, quindi, che abbiamo realizzato questa guida, all’interno della quale vi listeremo i migliori titoli per smartphone ai quali potete giocare! E per goderne al meglio, vi consigliamo anche di munirvi di un buon telefono che possa reggere i giochi che andrete a installare e farli girare in modo ottimale; vi lasciamo qui di seguito, quindi, i migliori smartphone da gaming.

I migliori giochi per smartphone del 2023

Genshin Impact

Genere : avventura, JRPG d’azione, open world

: avventura, JRPG d’azione, open world Piattaforme: Android, iOS

Il primo gioco di questa lista non può che essere Genshin Impact, il gacha per eccellenza che ha raggiunto una fama mondiale in pochissimo tempo, e che è ormai sulla bocca di tutti. Questo titolo gratuito ti permetterà di costruirti una squadra con la quale potrai esplorare il vastissimo mondo di Teyvat, all’interno del quale potrai spostarti correndo tra le pianure, arrampicandoti sulle alture e volando sopra le distese verdi infinite del mondo, e combatterai con temibili nemici che ti daranno del filo da torcere, per cui dovrai assicurarti di migliorare regolarmente il tuo equipaggiamento per essere sempre alla pari di chi ti si parerà davanti. Avanzerai completando le missioni che ti verranno assegnate e scoprirai la misteriosa storia che circonda i personaggi di questo enorme universo.

Pokémon GO

Genere : MMO, realtà aumentata

: MMO, realtà aumentata Piattaforme: Android, iOS

Pokémon GO è probabilmente un sogno divenuto realtà per tutti gli amanti di Pokémon, che grazie a questo gioco gratuito possono avvicinarsi tantissimo a cosa si prova davvero a essere un allenatore. Il titolo non ha bisogno di presentazioni: questo gioco ti porterà fisicamente fuori casa alla ricerca di Pokémon di numerose generazioni, e spetterà a te la decisione di catturarli per allargare la tua squadra, o sconfiggerli per potenziare i mostriciattoli già in tuo possesso. Affronterai altri allenatori per conquistare le palestre sparse in giro per il mondo, e collaborerai con i tuoi amici per avere la meglio nei raid e accalappiarti un Pokémon leggendario; quando avrai bisogno di far riposare i tuoi Pokémon dopo un lungo combattimento potrai dirigerti a un PokéStop, dove otterrai pozioni per curare la tua squadra.

Clash Royale

Genere : tower defense, strategia in tempo reale, carte collezionabili

: tower defense, strategia in tempo reale, carte collezionabili Piattaforme: Android, iOS

Se sei alla ricerca di un gioco che possa darti del filo da torcere e farti competere con giocatori da tutto il globo, allora Clash Royale è ciò che stavi cercando. In questo titolo gratuito dovrai combattere contro altri utenti in battaglie 1vs1 o 2vs2 e difendere la tua torre mettendo in campo i tuoi soldati migliori, che potrai trovare aprendo le casse ottenibili avanzando all’interno del gioco. Sarà possibile mettere alla prova le tue abilità e salire di rango per raggiungere il podio grazie a strategia, una buona composizione del tuo team e anche un pizzico di fortuna. Entrando in un clan, inoltre, potrai collaborare con altri giocatori scambiandovi le risorse di cui avete bisogno l’un l’altro.

Forge of Empires

Genere : gestionale, guerra, city building

: gestionale, guerra, city building Piattaforme: Android, iOS

Forge of Empires è un grande pilastro tra i titoli gestionali. All’interno di questo gioco gratuito potrai gestire un’intera città e svilupparla a partire da zero, costruendo gli edifici nel modo in cui preferisci e accrescendo il tuo esercito per sconfiggere le minacce esterne che proveranno ad attaccare il tuo impero. Man mano che andrai avanti potrai sviluppare nuove tecnologie e attraversare diverse ere: inizierai nell’Età della Pietra, in cui avrai risorse limitate, e potrai andare avanti passando per le oltre 20 ere attualmente disponibili, portando la tua città alle tecnologie del futuro.

Dead Cells

Genere : roguelike, metroidvania, azione

: roguelike, metroidvania, azione Piattaforme: Android, iOS

Uno dei migliori roguelike che si possono trovare su telefono è indubbiamente Dead Cells. Questo gioco offre un’esperienza longeva e super frenetica durante la quale potrai esplorare il castello di High Peak, un’enorme struttura in costante mutamento che nasconde svariate difficoltà da superare e potentissimi nemici da affrontare. Dovrai assicurarti di riuscire a guadagnarti il miglior equipaggiamento possibile man mano che avanzerai durante la tua avventura, perché questo gioco non perdona. La morte è definitiva, e una volta raggiunta non sarà possibile riprendere da un punto di salvataggio: dovrai ricominciare da capo, e affrontare nuovamente tutte le minacce che si sono poste tra te e il tuo cammino.

Stardew Valley

Genere : simulatore di fattoria, GDR

: simulatore di fattoria, GDR Piattaforme: Android, iOS

Se sei alla ricerca di un gioco rilassante nel quale le ore scorreranno senza neanche accorgertene, Stardew Valley è indubbiamente una delle migliori scelte. In questo titolo inizierai la tua avventura in una vecchia fattoria, che potrai ristrutturare, sviluppare e personalizzare nel modo che preferisci. Avrai inoltre la possibilità di esplorare la città e conoscerne i suoi abitanti, instaurando rapporti di amicizia o persino qualcosa di più; il tutto mentre scopri i misteri dei luoghi che ti circondano, accresci la tua fattoria e vedi gli effetti delle tue azioni sulla città, che cambierà in base alle tue scelte.

League of Legends: Wild Rift

Genere : MOBA, GDR d’azione

: MOBA, GDR d’azione Piattaforme: Android, iOS

League of Legends è tra i MOBA più famosi di tutti i tempi, e ancora oggi, a ben oltre 10 anni di distanza dalla sua data di rilascio, continua a riscuotere un successo enorme. League of Legends Wild Rift non è da meno: questo titolo per mobile gratuito traspone l’esperienza PC su telefono, in cui sarà possibile giocare in partite frenetiche in team da 5vs5 e competere con utenti provenienti da tutto il mondo. Preparati a imparare a utilizzare decine su decine di campioni, ognuno con un set di abilità e statistiche uniche, e scopri le migliori strategie per avere la meglio su ognuno di loro qualora te li trovassi contro.

Call of Duty: Mobile

Genere : FPS, battle royale

: FPS, battle royale Piattaforme: Android, iOS

Call of Duty è un altro di quei titoli che non ha bisogno di presentazioni: è il gioco FPS per eccellenza, una saga che va avanti ormai da più di dieci anni e che tutt’oggi continua a sfornare nuovi capitoli anno dopo anno. Call of Duty Mobile, proprio come il gioco precedente, è la versione per telefono del titolo, all’interno del quale potrai vivere combattimenti sfrenati all’ultimo sangue contro altri utenti. In particolare nella modalità Battle Royale sarai messo in un’arena con un massimo di 100 giocatori, dove soltanto l’ultimo di loro o l’ultimo team che rimarrà in piedi si aggiudicherà la vittoria.

Among Us

Genere : party game, sopravvivenza

: party game, sopravvivenza Piattaforme: Android, iOS

Tra i titoli più gettonati su mobile troviamo sicuramente Among Us, un gioco perfetto per far divertire sia grandi che piccini. Farai team con un massimo di 15 persone in una navicella spaziale, all’interno della quale è necessario fare dei lavori per aggiustarla (le cosiddette “task”); ma attenzione: un giocatore casuale tra i presenti sarà in realtà un impostore che si finge un astronauta come tutti gli altri. Il suo vero scopo, però, è quello di far fuori tutto l’equipaggio senza che venga scoperto. Starà quindi a tutta la squadra di astronauti riuscire a scovarlo, la quale dovrà collaborare e unire gli indizi per riuscire a trovare l’infiltrato.

GRIS

Genere : platform, rompicapo

: platform, rompicapo Piattaforme: Android, iOS

Se invece eri alla ricerca di un gioco breve con una storia intrigante ed emozionante, allora sicuramente GRIS è tra i migliori in quest genere. Ci troviamo nei panni della nostra protagonista, la quale perde improvvisamente la voce e si ritroverà a vagare da sola per luoghi deserti. Nel suo cammino imparerà a utilizzare varie abilità che potrà utilizzare per superare sempre più ostacoli tra i mondi che esplorerà, i quali prenderanno colore man mano che proseguiremo. Una storia emozionante e travolgente, la quale mostra (senza andare a farvi spoiler) il sentiero impervio che si percorre dopo aver subito un grave trauma con grande sensibilità e delicatezza.