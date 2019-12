I giochi più attesi del 2020

Stiamo per gettarci il 2019 alle spalle. Un anno in cui vecchie glorie sono tornare alla ribalta, nuove proprietà intellettuali hanno visto la luce e saghe leggendarie sono giunte al termine. Arrivati a questo punto, dopo aver tirato le somme, non resta che dare uno sguardo a quello che ci aspetta nel 2020, l’anno della next gen e di una serie di titoli molto attesi.

Vista la mole di giochi annunciati nel corso degli scorsi mesi, abbiamo deciso di inserire solo i titoli più importanti, oltre a quei giochi che sono sicuri o quasi certi nell’uscire durante il prossimo anno, ragion per cui non sorprendetevi se non troverete nella lista Zelda Breath of the Wild 2, Diablo IV o Everwild.

Prima di continuare, vi ricordiamo che potete trovare tutti gli articoli dedicati alle varie categorie dei migliori giochi del 2019 (e non solo), nella nostra pagina dedicata.

Ori and the Will of the Wisps

Data di uscita: 11/03/2020

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X, PC

Genere: Metroidvania

Dopo essere rimasti incantati da Ori and the Blind Forest, Moon Studios ci riprova con un seguito ambizioso che punta a far fare il salto di qualità definitivo alla serie. Annunciato durante l’E3 2017, potremo finalmente giocare Ori and the Will of the Wisps l’11 marzo 2020, continuando la vicenda esattamente dove l’avevamo lasciata con la fine emotivamente coinvolgente del primo capitolo.

Tante saranno le meccaniche nuove, da un rinnovato sistema di combattimento fino a nuove abilità per le sezioni platform. Ori and the Will of the Wisps si pone per essere il metroidvania più atteso per il prossimo anno per tutti i possessori di Xbox e PC, capace di sorprendere e meravigliare con un comparto artistico e sonoro di assoluto livello.

Iron Man VR

Data di uscita: 28/02/2020

Piattaforme: PlayStation 4

Genere: Sparatutto in prima persona VR

Chi non ha mai desiderato di impersonare il celebre super eroe Marvel, Iron man? Con il videogioco Iron Man VR sarà finalmente possibile, immedesimandosi nei migliori dei modi grazie alla tecnologia della realtà virtuale. Preparatevi a volare tra i cieli e combattere per garantire la pace sulla terra!

Il titolo sarà disponibile il 28 febbrario 2020 in esclusiva per PlayStation VR.

Final Fantasy VII Remake

Data di uscita: 03/03/2020

Piattaforme: PlayStation 4, PC

Genere: Action – RPG

Atteso per anni, il remake di Final Fantasy VII arriverà il 3 marzo 2020 su PlayStation 4 e PC attraverso una prima parte dell’opera. Square-Enix ha infatti deciso nel suddividere il remake in parti, così da renderlo più grande e ambizioso di quanto non fosse l’originale negli anni 90.

Preparatevi a un nuovo sistemato di combattimento, ibrido tra action e sistema tattico, un motore grafico completamente nuovo e incredibilmente dettagliato, oltre che una serie di approfondimenti per quanto concerne tutta la narrazione.

DOOM Eternal

Data di uscita: 20/03/2020

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC, Google Stadia, Nintendo Switch.

Genere: Sparatutto in prima persona

Atteso per novembre 2019, per giocare al seguito del reboot di DOOM dovremo attendere il 20 marzo 2020. DOOM Eternal sarà ancora più frenetico e adrenalinico del precedente, introducendo più sezioni platform e una serie di nuovi armi ancora più distruttive.

Il gioco introdurrà anche una nuova modalità multiplayer chiamata Battlegrounds, in cui due giocatori dovranno, impersonando i Demoni, sconfiggere un terzo giocatore nei panni del DOOM Guy.

Half-Life Alyx

Data di uscita: Marzo 2020

Piattaforme: PC

Genere: Sparatutto in prima persona VR

Non è il terzo capitolo, ma il solo pensiero di ritornare nell’universo di Half-Life non può che renderci felici. Half-life Alyx è un videogioco sviluppato completamente in VR, vestiremo i panni di Alyx Vance – la co-protagonista vista in Half-Life 2 – e nei relativi episodi – al fianco di Gordon Freeman – e sarà ambientato tra il primo e il secondo gioco della serie.

Half-Life Alyx promette di essere un punto di svolta per i videogiochi in VR su PC, sia mai che diventi anche un nuovo inizio per la saga e che possa finalmente convincere Valve a sviluppare un continuo di Episode 2, magari proprio con Half-Life 3. Il gioco uscirà a marzo 2020 in esclusiva per lo store Steam e per la VR.

Resident Evil 3 Remake

Data di uscita: 03/04/2020

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Survival Horror

Dopo il successo di Resident Evil 2 era impossibile che Capcom non sviluppasse anche un rifacimento del terzo capitolo, sicuramente non il più amato, ma con un nemico capace di farci tremare le gambe semplicemente udendo il suo leggendario nome, Nemesis.

Resident Evil 3 arriverà il 3 aprile 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, sarà sempre in terza persona e vedrà un completo rinnovamento della storia e delle ambientazioni. Jill e Carlos affronteranno quindi un terzo capitolo reimmaginato e ben diverso dall’originale del 1999, ma mantenendo le atmosfere tipiche del gioco.

Cyberpunk 2077

Data di uscita: 16/04/2020

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC, Google Stadia.

Genere: Action – RPG

Dopo The Witcher 3, l’attenzione nei confronti di CD Projekt Red si è alzata inevitabilmente per quello che si pone per essere il videogioco più ambizioso della software house polacca. Per questo motivo Cyberpunk 2077 ha canalizzato l’attenzione dei giocatori per il 2020, sia per la sua ambientazione ispirata che per una serie di caratteristiche da gioco di ruolo che promettono di innovare il genere per quanto concerne la libertà di azione.

Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile per Xbox One, PlayStation 4 e PC, avrà sia una campagna single player decisamente longeva che un comparto multiplayer confermato.

The Last of Us Parte II

Data di uscita: 29/05/2020

Piattaforme: PlayStation 4

Genere: Adventure – Survival

La seconda parte di The Last of Us è forse uno dei giochi più desiderati del 2020. Questa volta vestiremo i panni di una cresciuta Ellie, in un viaggio violento e brutale, in un modo post apocalittico ancora più immersivo cosparso sia di temibili mostri che di personaggi crudeli.

Il primo capitolo fu una delle produzioni videoludiche più incredibili della precedente generazione, il seguito promette di fare ancora di meglio grazie a un comparto grafico sontuoso e animazioni studiate per essere più realistiche e coerenti possibili. The Last of Us Parte II uscirà il 29 maggio 2020 in esclusiva per PlayStation 4.

Dying Light 2

Data di uscita: Primavera 2020

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Survival

Il primo Dying Light è senza dubbio uno dei videogiochi dedicati agli zombie più originali e divertenti sul mercato. Il parkour unito a combattimenti all’arma bianca ragionati e una storia interessante lo hanno reso uno dei titoli più apprezzati della generazione.

Per questo motivo il secondo capitolo annunciato durante l’E3 2018 non può che essere molto atteso, soprattutto se si pensa che dietro allo sviluppo della storia c’è dietro il buon di Chris Avellone. Prepariamoci quindi a intrecci narrativi ben studiati e un mondo di gioco in continuo cambiamento a seconda delle nostre scelte.

Ghost of Tsushima

Data di uscita: Estate 2020

Piattaforme: PlayStation 4

Genere: Action – Adventure

Sucker Punch, sviluppatori di Infamous, si sono lanciati in un action-adventure dallo stampo giapponese che mischia elementi di Sekiro con quelli di Assassin’s Creed in un ambientazioni affascinante e artisticamente ispirata pronta a lasciare senza fiato.

Ghost of Tsushima uscirà nell’estate del 2020 in esclusiva per PlayStation 4.

Halo Infinite

Halo Infinite sarà tra i titoli disponibili al lancio di Xbox Scarlett.

Data di uscita: Inverno 2020

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X, PC

Genere: Sparatutto in prima persona

Non esisterebbe Xbox senza Halo, per questo motivo vedere il nuovo Halo Infinite come titolo di lancio di Xbox Series X non dovrebbe sorprendere troppo. Il sesto capitolo della saga di Master Chief uscirà anche per Xbox One e PC il prossimo inverno, ponendosi come un soft reboot della serie in termini di design e comparto grafico, grazie al nuovo motore SlipSpace Engine, costruito per trarre il massimo beneficio dal prossimo hardware.

Il gioco continuerà le vicende viste alla fine di Halo 5: Guardians: Master Chief, l’umanità e tutte le razze civilizzate della galassia sono in fuga da un comune nemico deciso più che mai a dominare la Via Lattea.

Microsoft Flight Simulator

Data di uscita: TBA 2020

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X, PC

Genere: Simulatore

Microsoft Flight Simulator è pronto a tornare dopo diversi anni nel 2020 con un reboot completo atteso per Xbox One e PC. Il simulatore di voli aerei si propone per essere il primo vero titolo a sfruttare la tecnologia cloud, per replicare in scala 1:1 il mondo come lo conosciamo.

A fare da sfondo a tutto ciò ci pensa un aspetto grafico fotorealistico e un gameplay profondo costruito appositamente per tutti gli appassionati del genere simulativo.

Disintegration

Data di uscita: TBA 2020

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Sparatutto in prima persona

Alcuni ex Bungie nonché creatori di Halo, hanno deciso di lanciarsi in un gioco totalmente nuovo chiamato Disintegration. Un FPS atipico dove invece delle classiche armi, si combatte con una navicella armata fino ai denti.

Disintegration è atteso per il prossimo anno, le informazioni sono ancora poche e a parte un breve provato durante la Gamescom 2019, non abbiamo avuto altri contatti con il gioco di V1 Interactive che molto probabilmente si mostrerà nuovamente durante l’E3 2020.

Overwatch 2

Data di uscita: TBA 2020

Piattaforme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Genere: Sparatutto in prima persona

Annunciato durante la BlizzCon 2019, Overwatch 2 introduce finalmente una serie di missioni PVE, adatte per raccontare la lore e la storia intorno all’incredibile universo ideato da Blizzard. Il gioco avrà un comparto grafico rinnovato che migliorerà sensibilmente illuminazione e caratterizzazione dei personaggi.

Il titolo è atteso per la fine del 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Chiunque avrà il primo capitolo, potrà usufruire del multiplayer PVP del secondo senza costi aggiuntivi, ammesso che si accetti di non avere tutte le migliorie grafiche e il PVE.