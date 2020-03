Giochi PlayStation 4: settimana di fuoco con Resident Evil 3 Remake e Persona 5 Royal

Durante la settimana scorsa abbiamo assistito all’esordio di alcuni titoli come Moons Of Madness, One Piece: Pirate Warriors 4 e la seconda espansione di Borderlands 3 (Borderlands 3 Guns, Love and Tentacles: The Marriage Of Wainwright). Ma ora lasciamoceli alle spalle per parlare dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation 4 a partire da oggi 30 marzo fino a venerdì 3 aprile.

Primo fra tutti, è il ritorno dell’attesissimo remake del terzo capitolo della serie survival horror di Capcom. Stiamo parlando ovviamente di Resident Evil 3 Remake che debutterà sulla macchina da gioco di Sony il 3 aprile 2020, solo in versione digitale dato che il lancio della versione fisica è slittato di qualche settimana a causa dell’emergenza dovuta al COVID 19.

Resident Evil 3 Remake vede la protagonista Jill Valentine impegnata a fuggire dalla città di Raccoon City, devastata da un apocalisse zombie causata dal rilascio del Virus T. Ma gli zombie non saranno l’unica minaccia che dovremo affrontare: una terribile creatura creata dalla solita Umbrella Corporation è sulle nostre traccie, ed è pronta a darci la caccia in ogni singola via della cittadina americana. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che acquistando Resident Evil 3 Remake si otterrà gratuitamente Resident Evil Resistance. Quest’ultimo rappresenta un esperimento inedito da parte di Capcom: si tratta di una modalità multiplayer asimmetrica, in cui 4 sopravvissuti dovranno collaborare per fuggire da una mappa monitorata da un malvagio Mastermind, il quale potrà utilizzare trappole, zombie e le classiche creature presenti nella saga principale per ostacolare la fuga dei superstiti.

La settimana appena iniziata segnerà anche l’arrivo del celebre Persona 5 Royal. Il titolo di Atlus Games arriverà in esclusiva domani 31 marzo su PlayStation 4 e PS4 Pro. Consultando le nostre pagine potete imbattervi nella nostra recensione del JRPG che in queste ore sta ricevendo dei punteggi molto alti dalla stessa critica: su circa 29 recensioni di importanti testate internazionali, il titolo ruolistico si attesta su un valore di 96 su 100, quasi da perfect score. Per chi non è molto pratico delle lingue straniere, vi segnaliamo inoltre che il gioco sarà completamente tradotto in italiano.