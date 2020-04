Giochi PS4 a 40 euro o meno | Aprile 2020

In questo lungo periodo in cui siamo costretti a stare a casa e abbiamo dovuto mettere in pausa la maggior parte delle nostre attività a venire in nostro soccorso sono fortunatamente i videogiochi, che riescono a tenerci efficacemente compagnia in questo difficile momento. La settimana scorsa vi avevamo parlato dei migliori giochi per PS4 disponibili a meno di 20 euro, proponendovi un più che notevole numero di opere interessantissime disponibili ad un prezzo abbordabile per praticamente tutte le tasche. Questa volta abbiamo deciso di alzare il tiro, raddoppiando budget e immergendoci per voi ancora una volta nel mare magnum delle offerte videoludiche per scovare i migliori giochi PS4 a 40 euro o meno. Una ricerca decisamente fruttuosa, che ha prodotto la corposa lista che potete trovare comodamente qui sotto.

Come al solito se la vostra piattaforma di gioco non è quella di Sony nessun problema: anche questa volta nei prossimi giorni arriveranno infatti sulle nostre pagine anche gli articoli dedicati alle altre piattaforme di gioco. Bando però ora alle ciance ed ecco a voi i migliori giochi PS4 a 40 euro o meno disponibili oggi sul mercato.

Giochi PS4 a 40 euro o meno

Star Wars Jedi Fallen Order

Star Wars Jedi Fallen Order è molto probabilmente una delle più belle sorprese degli ultimi mesi dello scorso anno, nonché la consacrazione di Respawn Entertainment come studio di primissimo piano. Dopo averci regalato i due Titanfall e il notevolissimo Apex Legends, infatti, lo studio di Vince Zampella ha inanellato un altro successo, regalandoci un titolo assolutamente godevole e dotato di un gameplay in grado di regalare tantissime sensazioni. Poi, diciamocelo: quando parliamo di Star Wars e spade laser l’interesse di molti di noi è praticamente assicurato. Star Wars Jedi Fallen Order è senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori giochi PS4 a 40 euro o meno acquistabili ora come ora, sia per i fan del celebre franchise fantascientifico sia per chi è invece semplicemente in cerca di un validissimo action.

Star Wars Jedi Fallen Order | Amazon

Star Wars Jedi Fallen Order | Gamestop

Star Wars Jedi Fallen Order | Unieuro

Death Stranding

Atteso dai fan del celebre Hideo Kojima come un’opera rivoluzionaria Death Stranding è decisamente riuscito nel suo intento, lasciando all’interno del 2019 videoludico un segno indelebile grazie ad un profondo messaggio e una sinossi assolutamente magistrale. La community, come facilmente prevedibile, si è presto divisa tra chi acclamava il titolo e chi invece lo denigrava, accusandolo di peccare per quanto riguarda il gameplay. Nonostante i diversi punti di vista una cosa è però sicura: Death Stranding è un’opera unica, che ha saputo ammaliare veramente tanti giocatori grazie ad un’esperienza unica. Se volete giocare a qualcosa di capace di rimanere impresso nella memoria ora non avete più scuse: Death Stranding è sicuramente uno dei migliori giochi PS4 a 40 euro a meno ad oggi sul mercato.

Death Stranding | Amazon

Death Stranding | eBay

FIFA 20

Come non includere in questa lunga e ricca lista l’ultimo episodio di una saga capace di prendersi le cime delle classifiche di vendita ogni singolo anno? Nonostante possa non interessare a tutti è infatti innegabile come FIFA sia da sempre una delle uscite annuali più attese, con milioni e milioni di appassionati che talvolta possiedono una piattaforma di gioco solamente per lo sportivo di EA. Tra Ultimate Team, Pro Club e modalità singole sono infatti numerosi i motivi d’interesse che hanno rapito gli appassionati anche quest’anno, con FIFA 20 che è riuscito a coniugare il classico ed apprezzato gameplay della saga con qualche novità decisamente interessante, vedi il ritorno del calcio di strada con Volta Football. Se amate il calcio e non sapete come passare il tempo senza Serie A troverete quindi in FIFA 20 un’ottima via di fuga, capace di regalare veramente tante ore di gioco e divertimento.

FIFA 20 | Amazon

FIFA 20 | Gamestop

FIFA 20 | Mediaworld

FIFA 20 | Unieuro

Borderlands 3

Se state cercando follia, divertimento e miriadi di missioni da portare a compimento troverete in Borderlands 3 un titolo in grado di regalarvi veramente tante soddisfazioni. A fronte di un inizio sottotono e un po’ fiacco, infatti, l’ultima opera di Gearbox Software riesce poi ad ingranare più che degnamente, regalandoci un’avventura assolutamente notevole e, soprattutto, colma di armi e amenità di ogni tipo. I numerosi nuovi pianeti introdotti da Borderlands 3 riescono poi a rivelarsi un quid non indifferente, capace di spezzare la pur pregevole monotonia della celebre Pandora. A completare questo ricca offerta sul piano contenutistico sono poi dei DLC decisamente riusciti, vedi ad esempio il recente Armi, Amore e Tentacoli, che sono però ovviamente da comprare a parte. Anche senza essi Borderlands 3 riesce comunque a dimostrarsi uno dei migliori giochi PS4 a 40 euro o meno.

Borderlands 3 | Amazon

Borderlands 3 | Gamestop

Borderlands 3 | eBay

Resident Evil 2 Remake

Con Resident Evil 3 Remake oramai alle porte è decisamente obbligatorio dare una possibilità per chiunque non l’avesse ancora fatto a Resident Evil 2 Remake, ossia a quella che è probabilmente la più grande operazione di remake ad oggi vista nel panorama videoludica. Un’opera magnifica, in grado di prendere quanto di buono fatto più di vent’anni fa da Capcom e di riproporlo all’ennesima potenza, regalandoci così uno dei migliori horror degli ultimi anni. Un titolo imprescindibile sia per gli amanti della saga che per i completi neofiti, che troveranno in Resident Evil 2 Remake un titolo validissimo, per di più ora acquistabile ad un prezzo assolutamente irrinunciabile.

Resident Evil 2 Remake | Amazon

Resident Evil 2 Remake | Unieuro

Resident Evil 2 Remake | eBay

Monster Hunter World

Se siete alla ricerca di un’opera duratura, colma di cose da fare e con cui intrattenervi con i vostri amici troverete in Monster Hunter World il titolo che fa per voi, oltre che molto probabilmente uno dei migliori giochi PS4 a 40 euro o meno disponibili oggi sul mercato. Trovare dei difetti in questo lavoro di Capcom è infatti veramente arduo e sebbene il monte ore da dedicare a Monster Hunter World sia decisamente cospicuo esso non annoierà mai, regalandoci centinaia di aggressivi mostri da sconfiggere e dure cacce da portare a termine. Nel caso in cui i tantissimi contenuti del titolo non fossero poi abbastanza negli ultimi mesi Capcom ha anche rilasciato per Monster Hunter World una delle migliori espansioni degli ultimi anni, ossia quell’Iceborne che tanto ha convinto pubblico e critica specializzata. Se non gli avete ancora dato una possibilità è ora decisamente tempo di farlo.

Monster Hunter World | Amazon

Monster Hunter World | Gamestop

Monster Hunter World | eBay

Nier Automata Game of the YoRHa Edition

Visti gli annunci degli ultimi giorni era per noi impossibile non consigliarvi Nier Automata, ossia uno dei titoli più sorprendenti degli ultimi anni. Un’opera rimarcabile, che ha riacceso i riflettori su una saga interessantissima dopo un primo capitolo dalla trama eccelsa ma fin troppo grezzo nelle caratteristiche. A rendere il tutto più interessante è inoltre il fatto che è ora possibile trovare Nier Automata ad un prezzo irrinunciabile nella sua Game of the YoRHA Edition, edizione contenente oltre all’avventura base anche l’espansione 3C3C1D119440927, quattro design per i Pod e la Machine Mask Accessory. Nella versione per PS4 sono inoltre inclusi anche un tema dinamico, 15 avatar per il PSN, la skin Pod console e la amazarashi Head Pod Skin. Cosa volere di più?