Giochi PS4 ChinaJoy 2019: ecco i trailer dei giochi presentati alla fiera

Ecco a voi i giochi PS4 presentati al ChinaJoy 2019: ben sette titoli provenienti dalla Cina e facenti parte dei generi più disparati.

Come già sapevamo, Sony ha partecipato al ChinaJoy 2019, grande manifestazione in territorio cinese dedicata alla tecnologia di consumo. Era stato annunciato che sarebbero stati presentati ben sette giochi PS4 e così è stato. Scopriamo insieme quali sono i titoli mostrati sul palco dell’evento cinese.

Per iniziare, abbiamo Apocalypse di Future Tech, sviluppatori di Mars Alive. Si tratta di un’avventura cinematografica che sarà rilasciata, oltre che su PS4, anche su PC. Gli sviluppatori promettono che ogni scelta effettuata dal giocatore avrà un impatto sul destino dei personaggi. Per ora non è stata annunciata una data di uscita. Ecco a voi il trailer di presentazione.

Poi è stato presentato In Nightmare, del team Magicfish Studio. Si tratta di un’avventura d’azione dalle tinte horror nel quale si mescola realtà e immaginazione. Gli sviluppatori affermano che l’obbiettivo è di incuriosire il giocatore nei confronti della filosofia e della conoscenza in generale.

Poi è stato mostrato F.I.S.T, un metroidvania di TiGames. In questo titolo interpretiamo un coniglio antropomorfo dotato di un braccio robotico sulla schiena. Potremo esplorare un mondo diselpunk e lottare contro robot malvagi. Ecco il trailer.

Si passa poi ad ANNO: Mutationem, ovvero un gioco di ruolo cyberpunk con grafica in pixel art, realizzato da ThinkingStars. Potete vedere il suo trailer a questo indirizzo. Tra i vari giochi PS4 abbiamo poi anche Convallaria, ovvero uno shooter action online realizzato da Loong Force (trailer disponibile qui). Si passa poi a Evotinction, un hack and stealth di Spikeweave Games (ecco a voi il trailer) e a Genshin Impact, di miHoYo, un gioco di ruolo d’azione (il trailer può essere visto qui).

Diteci, tra questi giochi PS4 presentati al ChinaJoy 2019 di PlayStation, qual è quello che vi ispira di più?