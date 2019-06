Giochi PS4 e PS5: i titoli narrativi sono e saranno sempre un focus per PlayStation

I giochi PS4 di maggiore successo sono quelli narrativi: anche PS5 non rinuncerà a questo stile, lo assicura il CEO di Sony Interactive Entertainment.

I molti giochi PS4 di questa generazione hanno avuto una caratteristica in comune: indipendentemente dal genere, dallo stile e dalle tematiche, quasi tutti erano giochi single player con un grande focus sulla trama. Il pubblico apprezza molto queste opere ed è naturale che la società punti su questi progetti: Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War e Marvel’s Spider-Man sono i migliori esempi di giochi PS4 che hanno saputo vendere milioni e milioni di copie.

I fan si domandano quindi se Sony continuerà su questo stile, oppure se ha intenzione di cambiare con l’arrivo di PS5. Secondo quanto detto da Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, i fan possono stare tranquilli: “Non abbiamo mai avuto un successo così grande con i nostri titoli narrativi pari a quello ottenuto nell’ultimo periodo. Siamo molto felici di quanto sta accadendo e non è certo un genere dal quale ci allontaneremo.”

Ovviamente Ryan afferma di non essere contrario ai game as a service e ai titoli multiplayer (verso i quali Sony punterà maggiormente, secondo quanto dichiarato mesi fa dallo stesso CEO), ma comunque i titoli story-driven saranno un focus costante per la società. I molti giochi PS4 di successo hanno dimostrato che gli utenti sono interessati anche alla narrazione e PS5 non vi rinuncerà.

Diteci, cosa ne pensate? Tra i giochi PS4 usciti ad oggi, qual è quello con la trama migliore secondo voi? Preferite God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn o altri?