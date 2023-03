La realtà virtuale continua, anno dopo anno, ad affermarsi sempre di più nel mercato dei videogiochi. Nel 2016 ci pensò il primo modello di PlayStation VR a rendere un po’ più pop e accessibile a tutti questo universo ancora tanto sconosciuto per tanti; negli anni, seguirono poi anche altri modelli, come ad esempio il Quest, oggi nelle mani di Meta e tra i visori più popolari di sempre, complice un prezzo non troppo esagerato e la possibilità di utilizzarlo standalone, senza cavi e un hardware a supporto. Questa diffusione, accelerata dai due attori in gara citati prima, ha spinto e continua a spingere grossi publisher a realizzare esperienze più complete e lontane dall’odiosa etichetta che recita “è solo una tech demo”. Ci riferiamo a esperienze come Half-Life Alyx, ovviamente, ma anche ad Horizon Call of the Mountain, vera e propria scommessa dei PlayStation Studios.

C’è poi il problema legato al motion sickness, ancora oggi un ostacolo invalicabile per tantissimi, nonostante i miglioramenti apportati alla tecnologia, dal frame rate aumentato, arrivando alla risoluzione. Detto ciò, considerata la presenza di visori che cominciano a diffondersi nelle case dei giocatori, abbiamo pensato bene di stilare una lista di esperienze per la realtà virtuale che vi consigliamo di provare, quelli che secondo noi sono i migliori giochi VR. Prima, però, vi invitiamo a dare un’occhiata anche ai migliori monitor per sfruttare pienamente la next-gen, qualora cercaste uno schermo da affiancare al vostro PC o alla vostra PS5, e ai migliori volanti da gaming, sia mai vorreste fare un passettino in avanti e godervi esperienze come Grant Turismo 7 in modo ancora più immersivo.

I migliori giochi VR

Foto generiche

Half-Life: Alyx

Foto generiche

Non potevamo che partire da lui, da sua maestà Half-Life: Alix, un gioco che, più di ogni altro, è riuscito a comunicare al pubblico tutto il potenziale di un’esperienza VR ad altissimo budget. Prima di procedere con la descrizione del videogioco, un piccolo appunto: l’avventura messa in piedi da Valve non è disponibile ovunque. Per giocarci, avrete bisogno di un visore Vive o Rift e, ovviamente, anche di un computer ben equipaggiato. Dovesse arrivare anche su PlayStation VR2, non mancheremo di aggiornarvi.

Tornando al videogioco, si tratta, come dicevamo, di un’esperienza che abbatte il pregiudizio dei giochi VR pensati per essere delle sole tech demo, e consegna al pubblico un’esperienza degna di essere giocata, senza alcun dubbio tra le migliori dell’ultimo decennio. Si tratta, quindi, del titolo che suggeriamo di provare più di ogni altro, facente parte di una saga, tra l’altro, tra le più iconiche e importanti del panorama. In sintesi: uno dei migliori giochi VR.

Vedi su Instant Gaming

Vedi su CDKeys

Superhot VR

Foto generiche

Un vero e proprio cult, un videogioco già sufficientemente originale nella sua versione tradizionale, diventato un autentico capolavoro in realtà virtuale. Lo conoscerete senz’altro: si tratta di un videogioco in prima persona nel quale il tempo scorre solamente in relazione ai vostri movimenti. Sarete dunque chiamati a farvi spazio tra decine di pallottole, in un’esperienza che, lo ripetiamo, brilla assolutamente per originalità.

In merito alla disponibilità, vi ricordiamo che è possibile giocare Superhot VR su Oculus Quest 2, HTC Vive, Oculus Rift e PSVR. È altamente probabile, se non scontato, che il gioco arrivi anche su PSVR2. Non mancheremo di aggiornare la guida, quindi, qualora dovessero esserci degli sviluppi.

Vedi su Instant Gaming

Vedi su CDKeys

Vedi su Amazon

Gran Turismo 7

Foto generiche

Passato leggermente in sordina durante la fase di lancio, Gran Turismo 7 sta diventando, pian piano, un’esperienza racing completa e molto immersiva. Il gioco di Polyphony Digital, come da tradizione per la serie, più che un semplice racing game è un gioco pensato per chi ama il mondo dell’automobile e ha una grande voglia di mettersi in gioco, migliorandosi costantemente.

Disponibile in esclusiva PlayStation 5, la versione pensata per sfruttare pienamente le capacità del PSVR2, amplifica ogni aspetto di Gran Turismo 7, e oggi, senza alcun freno, ci sentiamo di consigliarlo e definirlo uno dei migliori della categoria. Chiaramente, come già accennato, la versione VR è disponibile solo per PSVR2, quindi esclusivamente per PlayStation 5.

Vedi su Amazon

Vedi su eBay

No Man’s Sky

Foto generiche

Una vera e propria ascesa al successo, un titolo nato sotto una stella non positiva, diventato oggi un diamante nemmeno tanto grezzo. No Man’s Sky è riuscito ad andare persino oltre la promessa che Hello Games fece agli utenti in fase di lancio, imbastendo un’esperienza ricchissima di contenuti e molto varia.

La versione in realtà virtuale è semplicemente il miglior modo possibile per godersi l’esperienza che No Man’s Sky propone agli utenti, intensificando enormemente il senso di immersione sia durante le traversate a piedi che durante le sezioni a bordo della propria astronave. È possibile giocare a No Man’s Sky VR sia su PC che console PlayStation 4 e 5, sfruttando visori quali il PSVR, PSVR2, HTC Vive e Oculus Rift.

Vedi su Amazon

Vedi su eBay

Horizon Call of the Mountain

Foto generiche

Una promessa, o meglio, scommessa, da parte di PlayStation: arricchire il mercato della VR con esperienze tripla A. Horizon Call of the Mountain, infatti, è proprio questo: la prova che si può fare; la realtà virtuale è pronta ad ospitare anche dei veri e propri videogiochi ad altissimo budget.

Nello specifico, si tratta di un titolo che, pur non seguendo gli eventi raccontati nei due videogiochi principali, si ambienta nello stesso universo e permette agli utenti di sperimentare alcune delle situazioni già apprezzate in precedenza, questa volta in realtà virtuale. Ovviamente, si tratta di un gioco in esclusiva PlayStation 5 e PSVR2, è quindi richiesto sia il possesso del visore che della console.

Vedi su Unieuro

Vedi su Mediaworld

Resident Evil Village

Foto generiche

Il suo prequel, Resident Evil 7, diventò immediatamente un cult per la realtà virtuale, uno dei videogiochi più spaventosi di sempre. Village cerca di portare avanti quell’eredità, con Capcom che si è decisa ad adattare l’intera esperienza per la realtà virtuale targata PlayStation. Esatto, parliamo di un’esperienza adattata e non pensata nativamente per questa modalità di fruizione: lo si intuisce dal timido tracciamento delle mani e dalla scarsa interazione che offre. Ciononostante, mettersi il visore ed entrare nel mondo di Village rimane un’esperienza da consigliare, un modo per amplificare le sensazione della già ottima esperienza tradizionale.

Al momento, l’unico modo per giocare Resident Evil Village VR è passare attraverso PlayStation 5 e PSVR2.

Vedi su Amazon

Vedi su eBay