Giochi Warhammer in sconto fino all’80% sull’Humble Store

Anche questa settimana Humble Store ci delizia con degli strepitosi sconti, stavolta dedicati esclusivamente al brand di Warhammer che, per quanto sia storicamente vincolato al gioco da tavolo, è stato capace, nel tempo, di proporre ottimi titoli dal sapore strategico, senza dimenticare quella piacevole veste “gore” che contraddistingue soprattutto il filone 40.000 ambientato nel futuro. Le proposte sono davvero numerose, e comprendono anche il recentissimo Warhammer: Chaosbane.

Un titolo in stile Diablo che pur senza pretesa di voler rinnovare il genere di appartenenza era comunque riuscito a sorprenderci, inserendo qualche idea interessante ai fini di rendere più movimentata la modalità cooperativa. Un gioco non eccezionale, ma davvero molto divertente se affrontato in compagnia di un amico, specie se offerto al prezzo irrisorio con cui è proposto, proprio oggi, tra le offerte Humble Bundle. Chaosbane, infatti, è disponibile ad appena 24,99€, con un taglio di prezzo pari al 50%! Un affare se si considera che al prezzo di una sola copia se ne possono praticamente acquistare 2 per divertirsi insieme ad un amico!

Di seguito vi proponiamo la nostra selezioni di videogame in offerta dedicati al mondo di Warhammer. Qualora vogliate consultare l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Affrettatevi però, perché avrete tempo fino a giovedì 14 novembre per approfittare degli sconti dedicati a Warhammer!

La nostra selezione

