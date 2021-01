Gioco gratis PC: Epic regala Star Wars Battlefront 2, link download

Se n’è discusso ampiamente per una settimana, e finalmente i giocatori PC sono pronti a premere sul tasto che gli permetterà di ottenere un altro gioco gratis. Questa volta però, non parliamo di un titolo qualsiasi, dato che Epic Games per questa settimana ha deciso di fare un grosso regalo ai propri utenti. Parliamo di Star Wars Battlefront 2, il titolo sviluppato da DICE a lungo chiacchierato sia prima che dopo la sua uscita ormai qualche anno fa.

Sicuramente si tratta di uno dei giochi gratis proposti dall’Epic Games Store più importanti dai tempi in cui venne regalato GTA 5, ed è per questo che attorno a questo regalo si è creata una certa attesa da parte di molti appassionati. Star Wars Battlefront 2, ad oggi, è un gioco ricolmo di contenuti e dove le sbavature dei primi giorni dopo il lancio sono ormai state limate e corrette dai ragazzi di DICE.

Star Wars Battlefront 2 è capace di attirare le attenzioni di una grossa fetta di videogiocatori. Chi ama addentrarsi in una storia per giocatore singolo ambientata nell’universo di Star Wars, potrà godere della campagna; mentre chi adora gettarsi sui campi di battaglia online avrà una vasta scelta di modalità multigiocatore a propria disposizione. Oltre a battaglie in larghe ambientazioni, il tutto verrà portato anche nello spazio con frenetiche battaglie spaziali a bordo delle navicelle.

Potete riscattare Star Wars Battlefront 2 comodamente all’interno dell’Epic Games Store attraverso questo indirizzo. Dopo questo grande regalo, settimana prossima lo store digitale Epic andrà a regalare un altro titolo, ovvero: Galactic Civilization 3. Cosa ne pensate di questo nuovo gioco gratis per PC regalato da Epic Games? Coglierete al balzo l’occasione di fare vostro il secondo capitolo di Star Wars Battlefront?