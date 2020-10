Gioco gratis PC: GOG regala un famoso gioco di strategia

Questa settimana ci ha già regalato diverse emozioni per quanto riguarda nuovi giochi gratuiti da aggiungere alle nostre librerie digitali. Dopo Steam che nei giorni scorsi ci ha offerto un gioco gratis per PC in memoria di uno sviluppatore italiano, e dopo che Bandai Namco ha reso gratuito il primo capitolo di Sword Art Online Alicization Lycoris, ora è GOG, la piattaforma di CD Projekt RED che ci pone un altro gioco gratis da riscattare a costo zero.

Il gioco in questione è Europa Universalis 2, uno dei primi capitoli della saga di strategici firmata Paradox Interactive. Nel corso degli anni, questa saga di titoli è diventata sempre più popolare, andando incontro agli amanti degli strategici. Nel caso del secondo episodio di questa IP, i giocatori saranno portati a rivivere grandi epoche storiche che vanno dai tempi bui di Giovanna D’Arco fino alle guerre di Napoleone.

Europa Universalis 2 è scaricabile gratuitamente su GOG a questo indirizzo. Va ricordato che, questa promozione è a tempo limitato, quindi se siete interessati ad aggiungere alla vostra collezione anche questo storico titolo vi consigliamo di farlo in fretta. Una volta che lo avrete riscattato poi il gioco rimarrà per sempre in vostro possesso. Oltre al titolo, riceverete anche un file PDF che include il manuale di Europa Universalis 2.

Non male come regalo quello proposto questa mattina da GOG. Vi ricordiamo infine che domani Epic Games Store rilascerà altri due giochi gratis per PC rendendo questa settimana davvero molto proficua per quanto riguarda i giochi a costo zero. Cosa ne pensate di questo regalo proposto da GOG? Avete intenzione di riscattare Europa Universalis 2? Diteci la vostra con un commento nella sezione che trovate qua sotto.