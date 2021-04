Gioco gratis PC: Indiegala regala un curioso gioco di Zombie

Il genere horror ha sempre affascinato il videogiocatore medio, specialmente se il tema principale è incentrato sugli Zombie. Come ben saprete, George A. Romero è stato colui che ha “creato” questa moda grazie al suo immortale La notte dei morti viventi che ha lanciato sul grande schermo il tema dell’apocalisse Zombie. Dal 1968 è nato questo amore platonico da parte un po’ di tutti verso questo genere il che ha portato ad altri film, serie tv di ogni tipo passando poi per i videogames. Ne esistono tantissimi di ogni genere, ma il gioco che ha portato al fascino comune è stato sicuramente Resident Evil, che appunto riprende nettamente la pellicola cinematografica del compianto regista.

Come abbiamo specificato esistono una quantità enormi di videogames a tema Zombie, che siano belli o brutti. Quello di oggi potremo inserirlo tranquillamente nella colonna di destra, stiamo parlando di Zombies on a Plane. La famosa piattaforma Indiegala ha quindi deciso di regalare un curioso gioco a tema Zombie davvero strano e per molti sconosciuto che potete scaricare seguendo questo indirizzo.

Zombies on a Plane non ha nessun tipo di trama elaborata, semplicemente impersoneremo il comandante di un Jet che trasporta persone infette, il nostro obiettivo sarà quello di eliminare i nostri nemici all’interno e al di fuori dell’aereo evitando di farci mordere. Nonostante la trama abbastanza banale, il gameplay risulta essere abbastanza frenetico con un quantitativo di Zombie da far fuori che potrebbe appassionare i fan del genere. Inutile dire che trattandosi di un gioco gratuito, invitiamo a tutti di provarlo per passare un paio d’ore sfogandosi come non mai.

Insomma, se siete fan del genere vi consigliamo di scaricarlo, se invece non siete fan di epidemia Zombie lasciate proprio perdere. Qui sopra vi abbiamo lasciato il trailer così da potervelo gustare per bene. Per ogni altro gioco gratuito proposto dalle varie piattaforme online, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.