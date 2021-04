Gioco gratis PC: Indiegala regala un puzzle basato sull’equilibrio

Eccoci di nuovo qua come di consueto con un altro esaltante gioco offerto dalla nota piattaforma Indiegala. Proprio la scorsa settimana abbiamo potuto vedere come la compagnia ha regalato un titolo basato sugli zombie a dir poco inusuale. Parliamo di Zombies on a Plane opera davvero curiosa per passare quel paio d’ore a sterminare non morti all’interno (e all’esterno) di un aereo. Un’opera certamente folle, che siamo certi però abbia fatto divertire un po’ di appassionati in tutto il mondo, visto anche il suo gameplay abbastanza frenetico.

Proprio in queste ore Indiegala sta offrendo a costo zero BalanCity, un simpatico gioco basato sull’equilibrio. Il titolo, sviluppato da MeNic Games, combina strategia ed abilità. L’obiettivo sarà quello di costruire una città perfettamente bilanciata su una sorta di piattaforma di bilanciamento (appunto). Ponendo un peso maggiore su di un lato rispetto all’altro, ad esempio, vedremo la nostra costruzione rischiare di cadere in frantumi, per cui servirà una mano ferma e tanta intelligenza.

Inutile dire che se siete incuriositi dal genere, vi invitiamo a scaricarlo seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. BalanCity ha ricevuto un sacco di recensioni perlopiù positive con giocatori che si sono ritrovati sbalorditi dal gameplay ritenendolo un piacevole passatempo, molto simpatico ed anche impegnativo.

Come ben saprete Indiegala non è l’unica piattaforma che offre giochi gratis ai propri iscritti o abbonati. Steam è la piattaforma principale, ma ormai anche Epic Game Store sta facendo dei passi da gigante a livello di popolarità. Vi ricordiamo i tre titoli gratuiti offerti dalla nota piattaforma americana in attesa del tripla A in arrivo questo giovedì, stiamo parlando dell’incredibile Alien Isolation, una delle opere più apprezzate della scorsa generazione.