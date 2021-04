Gioco gratis PC: Steam regala un divertente party game

Il genere dei party game è sempre stato quello sottovalutato ma se scoperto con diversi amici è da sempre capace di riuscire a salvare diverse serate. Il re di tutti è indubbiamente l’immortale Mario Party, uscito nel 1998 su N64, ma abbiamo potuto vedere nel corso degli anni moltissimi titoli di questo tipo che hanno avuto un discreto successo tra il pubblico. Steam ha deciso quindi di regalare un gioco per tutti gli utenti PC di questo tipo, stiamo parlando di Quiplash.

Quiplash, divenuto famoso diversi mesi fa grazie a Twitch, è un curioso party game da 3 fino a 8 giocatori con annessi migliaia di spettatori. Il titolo supporta fino a 10.000 partecipanti che possono influenzare il voto a tuo favore o contro di te. Si voterà attraverso il proprio telefono/tablet/PC. L’unico limite è la fantasia, non ci sono regole, non ci sono risposte giuste, potrete dire quello che volete.

La vostra risposta verrà messa in gara contro la risposta di un altro giocatore in una battaglia di intelligenza e umorismo. Gli altri giocatori, e persino gli spettatori che aspettano di partecipare al gioco seguente voteranno attraverso il proprio cellulare/tablet/PC. Come detto in precedenza, Quiplash ha avuto un successo impressionante diversi mesi fa con content creator (anche italiani) che hanno sfruttato il titolo su Twitch rendendo partecipi anche la propria folta community.

Insomma, se vorrete passare delle serate decisamente insolite tra amici, potete scaricare Quiplash gratuitamente seguendo questa pagina. Attenzione però, il gioco sarà in offerta fino al prossimo 26 aprile, quindi avrete pochi giorni per poterlo inserire nella vostra libreria virtuale. Steam non è l’unica piattaforma che offre titolo gratuiti, proprio nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibili i suoi della settimana, tra questi l’eccellente Alien Isolation.