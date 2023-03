In questi giorni, i giocatori appassionati al mondo del PC gaming possono contare sui saldi primaverili di Steam. Grazie a questa opportunità, chiunque abbia un account per accedere al client di Valve può sguazzare in giochi scontati, ma non solo. Per celebrare questa evento molto atteso, Steam ha deciso anche di regalare un gioco gratis che farà sicuramente gola agli appassionati di un noto franchise FPS di 2K.

Il gioco in questione è Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica nelle Wonderlands, e si tratta di una nuova esperienza che prende vita all’interno del folle mondo fantasy di Tiny Tina. Il titolo in questione, nato come un’espansione dell’amatissimo Borderlands 2, è ora diventato un vero e proprio titolo stand-alone che si può giocare anche indipendentemente dall’aver giocato il secondo capitolo della serie di Borderlands.

In questo sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo, i giocatori dovranno affrontare un vero e proprio assalto alla fortezza di un dragon. Dungeon da esplorare, scheletri da distruggere e golem giganteschi da combattere; in questo titolo sviluppato da Gearbox Studio c’è ancora parecchio spazio per il divertimento e l’ironia, grazie alla presenza di Tiny Tina e un gruppo di personaggi fuori di testa.

Se siete interessati a fare vostro Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica nelle Wonderlands senza spendere nemmeno un centesimo, potete riscattare il gioco comodamente a questo indirizzo. Ma fate in fretta, dato che questo gioco gratis non rimarrà tale a lungo, dato che questa imperdibile offerta resterà gratuita fino alle ore 18:00, orario italiane, del prossimo 23 marzo 2023; data in cui termineranno anche gli attuali saldi primaverili.

