Gioco gratis PC: Steam regala un folle party game a tempo limitato

Come di consueto, Valve ha annunciato quelli che saranno gli sconti di questa settimana. Le follie di metà settimana, così denominate le offerte proposte su Steam, comprendono una serie di titoli appartenenti a franchise videoludici differenti a prezzo ribassato. Oltre alla varia scontistica, c’è anche una sorpresa per tutti gli utenti PC, i quali potranno mettere le mani su un gioco gratis a tempo limitato che saprà farli divertire per svariate ore.

Si tratta del nuovo Overcooked All You Can Eat, la recente versione che comprende entrambi i due capitoli di questa folle saga culinaria. Parliamo di uno dei party game più divertenti che ci siano sul mercato attualmente, dove insieme ad un gruppo di amici potrete passare infinite ore di divertimento e risate tra un ordine e l’altro. Il tutto in livelli sempre diversi e che diventano man mano sempre più folli e complicati da portare al termine.

Overcooked All You Can Eat comprendere sia il primo che il secondo capitolo di questa già iconica saga, portando l’esperienza ad un nuovo livello con una risoluzione di 4K e 60 FPS. Oltre a questo, entrambi i titoli sono provvisti di una serie di DLC che aumentano considerevolmente la varietà in entrambi i giochi. Questo gioco gratis per PC proposto da Steam, però, non sarà gratuito per sempre, tutt’altro, se lo volete giocare a costo zero, infatti, dovrete sbrigarvi.

Per giocare a Overcooked All You Can Eat gratuitamente vi basta accedere alla pagina Steam del gioco gratis, il quale rimarrà gratuito ancora per un giorno e qualche ora. Per avere dei nuovi giochi gratis da tenere per sempre nelle proprie librerie toccherà attendere qualche giorno, quando l’Epic Games Store ci regalerà dei nuovi giochi.