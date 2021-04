Gioco gratis PC: Steam regala un racing game arcade

Eccoci di nuovo con un’altra mattinata dedicata al gioco gratis PC. Quest’oggi Steam, la famosa piattaforma di Valve, ha deciso di regalare l’ennesimo titolo per tutti gli iscritti, stiamo parlando di Steel Rats racing game arcade. Una esperienza nel quale gli sviluppatori hanno voluto mischiare vari generi quali l’action, il platform ed il racing game arcade appunto.

Il titolo è stato accolto in maniera molto positiva da pubblico e critica, cosa che si può leggere anche dalle recensioni su Steam. L’avventura di gioco si struttura in quattro distinti capitoli, ognuno dei quali con tantissimi livelli tutte con un segreto nascosto tutto da trovare. Nonostante la trama leggermente abbozzata, Steel Rats è una di quelle opere che certamente diverte, e non poco. Originariamente il prezzo si aggirava attorno ai 20€ ma oggi può essere vostro totalmente gratis, e per questo vi consigliamo di provarlo, a questo indirizzo finirete sulla pagina dedicata.

Questo è l’ultimo dei tanti titoli offerti a tutti gli utenti PC. Vi ricordiamo quello offerto recentemente dal portale Indiegala che ha deciso di regalare uno strategico militare oppure Epic Games, che ogni giovedì offre un gioco per tutti gli iscritti al corposo store online. L’ultimo della sua lista inifinita è 3 out of 10: Season Two un’opera tanto folle quanto ben fatta. Inutile dire che se siete appassionati delle avventure grafiche vi invitiamo a recuperarlo a questo indirizzo.

Cosa ne pensate di questi giochi gratuiti? Ne avete provati alcuni? Fateci sapere comunque la vostra a riguardo. Noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire altri eventuali titoli offerti dalle più grandi piattaforme del settore. Se siete invece giocatori PS4, vi ricordiamo che è ancora attiva l’iniziativa del Play at Home con tante opere da scaricare gratuitamente senza necessità di attivare il servizio PS Plus.