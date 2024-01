Asterigos: Curse of the Stars Collectors Edition CROLLA a 50€! Occasione IMPERDIBILE

Se amate i giochi di ruolo e le avventure, non potete farvi sfuggire quest'ottima offerta sull'edizione da collezione di Asterigos: Curse of the Stars per PS5, che grazie a uno sconto del 22% è disponibile su Amazon a soli €50,91, rispetto al prezzo consigliato di €64,99.

In Asterigos: Curse of the Stars vivrete un'esperienza coinvolgente, all'interno di un modo pieno di mitologia e sfide da superare. Nell'edizione da collezione troverete, oltre al gioco, un artbook di 260 pagine, la colonna sonora su 2 CD e una scatola da collezione.

Asterigos: Curse of the Stars Collectors Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Se amate i mondi fantasy e le avventure non potete non avere nella vostra collezzione Asterigos: Curse of the Stars. L'antica città di Aphes, con le sue atmosfere evocative che ricordano la Grecia classica e l'antica Roma, è pronta per essere esplorata, facendovi immergere in narrazioni profonde e permettendovi di influenzare il corso degli eventi in base alle vostre scelte, come in ogni gioco di ruolo che si rispetti. Nel gioco affronterete più di 60 nemici e 22 boss, capaci di mettere alla prova la vostra capacità di combattimento e la vostra strategia.

Con Asterigos: Curse of the Stars Collector's Edition vivrete un'avventura dove ogni scelta conta e dove la bellezza si intreccia con il pericolo. Approfittate subito dello sconto del 22% che vi permette di acquistare il gioco a soli €50,91!

