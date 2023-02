È già passato poco più di un mese da quando Forspoken (qui la nostra recensione) ha fatto il suo debutto sul mercato, e iniziano già ad emergere le prime sentenze non solo riguardo al gioco, ma anche verso il team che lo ha sviluppato. Parliamo di un titolo che non ha saputo entusiasmare eccessivamente pubblico e critica, nonostante l’affascinante mondo di gioco e le sue interessanti idee di gameplay. Ora, a poche settimane dal lancio del gioco, il team di Luminous Productions è tornato ad attivarsi con un importante annuncio.

Il team nipponico ha fatto il suo debutto proprio con Forspoken, ma stando alle ultime novità comunicate dallo studio scopriamo che prossimamente Luminous Productions si fonderà a Square-Enix. L’annuncio ufficiale è arrivato sull’account Twitter di Luminous, con il team che ha confermato che, a partire dal prossimo 1° maggio 2023, lo studio e tutti i suoi dipendenti faranno ufficialmente parte di Square-Enix.

Viene confermato che Luminous Productions continuerà ad impegnarsi per realizzare grandi giochi tripla A anche in futuro, ma nel frattempo lo studio continuerà a lavorare sui contenuti post lancio di Forspoken che erano stati promessi. Per esempio, il team è ancora al lavoro al già annunciato aggiornamento che andrà a migliorare le prestazioni del gioco, ma in futuro arriverà anche il DLC chiamato In Tanta We Trust.

Luminous Productions is merging with Square Enix on May 1st https://t.co/X5yzO74URM pic.twitter.com/upVDFDx4Fn — Wario64 (@Wario64) February 28, 2023

È molto probabile che la decisione di assorbire Luminous Productions in Square-Enix arrivi dai risultati di Forspoken; titolo che, coma già sottolineato, non è stato in grado di ottenere un responso entusiasmante in questo suo primo periodo di lancio. Rimaniamo curiosi di poter vedere come si evolverà il titolo coi prossimi aggiornamenti e DLC, ma anche verso quali direzioni si spingerà Luminous Productions insieme a Square-Enix.

