Con il successo di Life is Strange, i ragazzi di Don’t Nod hanno letteralmente sfondato diventando agli occhi di pubblico e critica uno dei team europei più talentuosi. Ora, dopo aver modificato leggermente il nome dello studio e rivoluzionato il proprio logo, questi ragazzi hanno dimostrato di avere ancora molto da raccontare. Qualche mese fa il team aveva dichiarato di aver molti nuovi progetti in sviluppo, e di recente scopriamo qualcosa di più su questi giochi ancora misteriosi.

A svelare i primissimi dettagli sui prossimi videogiochi targati Don’t Nod è stato lo stesso studio francese, il quale ha pubblicato in queste ore il documento relativo ai risultati della compagnia nel corso degli ultimi sei mesi del 2022. Oltre a sottolineare tutta una serie di numeri, gli autori di Life is Strange (lo potete acquistare su Amazon) hanno parlato di quelle che saranno le esperienze in arrivo prossimamente. Si parla di ben otto giochi attualmente in sviluppo di cui al momento sappiamo ancora troppo poco.

Qualcosa il team l’ha detto però, dato che ora sappiamo che cinque di questi otto titoli saranno auto prodotti da Don’t Nod. Dei restanti giochi, uno sarà invece pubblicato da Focus Entertainment, publisher francese col quale il team ha già pubblicato Vampyr, mentre i due titoli rimanenti saranno solamente pubblicati da Don’t Nod e sviluppati da altri due team esterni: Studio Tolima e Tiny Bull.

DON‘T NOD has eight games in its current pipeline set for release between 2023 and 2025

– five self-published titles

– one co-production with Focus

– two games with external studios (Tolima and Tiny Bull) that DN will publishhttps://t.co/3kqkbC9lGR pic.twitter.com/P3rQqPc0IB

— Nibel (@Nibellion) October 12, 2022