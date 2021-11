Gli autori di Metroid Dread sono al lavoro su un nuovo RPG! I primi dettagli

Dopo i remake di Samus Return e il più recente Metroid Dread, i ragazzi di MercurySteam hanno dimostrato di essere uno dei team di sviluppo più interessanti sulla piazza. Non era facile prendere l’eredità di una saga storica come quella di Metroid e di realizzare due ottimi giochi, ma i ragazzi spagnoli ce l’hanno fatta alla grande. Ora, in molti si chiedono quale sarà il futuro del team, e a svelarcelo ci ha pensato 505 Games.

A mostraci la bella novità ci ha pensato l’analista MauroNL su Twitter, il quale ha postato sul proprio profilo quello che è un documento che va a notificare un accordo tra l’etichetta di publishing 505 Games e il team di sviluppo MercurySteam. Lo studio spagnolo, fresco del rilascio di Metroid Dread, pubblicherà con 505 Games il suo prossimo gioco, ovvero un RPG.

Oltre a questo, sono emersi i primi dettagli del prossimo progetto di MercurySteam. Il titolo in lavorazione attualmente è conosciuto con il nome provvisorio di “Project Iron” e sarebbe un gioco di ruolo in terza persona ambientato in un mondo dark fantasy. In aggiunta a queste prime informazioni, veniamo anche a sapere che il titolo sarà multipiattaforma e arriverà sia su PC che su console, anche se al momento non sono ancora state specificate quali.

