Nel corso della giornata odierna, Nordisk Games ha annunciato di aver acquisito il 100% dello studio dietro The Quarry e The Dark Pictures Anthology, ovvero Supermassive Games. Il team di sviluppo, fondato nel 2008, aveva già ricevuto un corposo investimento da Nordisk Games, fondo che aiuta lo sviluppo dei videogiochi in tutto il mondo nel corso del 2021, quando acquisì il 30% delle quote. Ora, con questo ulteriore passo, Supermassive Games passa direttamente nelle mani di Nordisk Games.

“Oramai è passato poco più di un anno dal primo investimento di Nordisk Games in Supermassive Games. Durante questo periodo, abbiamo scoperto che condividiamo diversi valori importanti di Mikkel e il suo team. Abbiamo avuto un’esperienza positiva nel corso dell’ultimo anno e quindi non è stata una decisione difficile farsi acquisire”, le parole di Pete Samuels, CEO di Supermassive Games. Al momento la cifra dietro l’acquisizione non è ancora stata annunciata.

Non è la prima volta che Nordisk Games acquisisce uno studio di sviluppo. nel corso degli anni, il fondo di Copenhagen ha avuto la possibilità di collaborare con diverse realtà, tra cui Avalanche Studios Group, Flashbulb Games, MercurySteam e Kogama.com. Ora, con questa acquisizione, il fondo è pronto a investire ancora di più in una delle realtà più apprezzate da parte dei giocatori, che nel corso degli anni ha prodotto esperienze horror di rilievo come Until Dawn e appunto The Quarry.

Al momento questa acquisizione non cambierà i piani di publishing di Supermassive Games. Il team di sviluppo è ancora al lavoro su The Dark Pictures Anthology, con un nuovo titolo che dovrebbe essere pubblicato nel corso dei prossimi mesi. Chiaramente, grazie a questa manovra, il team di sviluppo potrà contare su ancora più fondi e più aiuto, velocizzando probabilmente tutto il processo di lavorazione dei loro prossimi lavori. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.