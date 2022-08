Nel reame dei rumor e dei leak online c’è una voce di corridoio molto insistente che riguarda il successore di Nintendo Switch. Negli scorsi mesi si è parlato tanto di un fantomatico modello di Switch Pro che doveva essere presentato da Nintendo, ma di fatto, la compagnia di Kyoto non ha mai fatto alcun annuncio ufficiale. Ora, dopo la rivelazione di due giochi che si presentano come gli eredi spirituali di grandi classici del genere JRPG, citano proprio una possibile nuova console della grande N.

I due giochi in questione sono Armed Fantasia e Penny Blood, rispettivamente gli eredi spirituali delle saghe di Wild Arms e Shadow Hearts, due titoli che hanno ottenuto uno status di cult per il genere JRPG nell’arco delle prime generazioni PlayStation. Ora, Matsuzo Machida e Akifumi Kaneko, autori delle due saghe classiche, hanno annunciato i loro prossimi progetti tramite una campagna su Kickstarter che ha già raggiunto l’obbiettivo principale prefissato.

Quel che però sta attirando le attenzioni dei fan, è un determinato passaggio all’interno del Kickstarter, dove viene dichiarato chiaramente quanto segue: “Se il nostro obiettivo Console Stretch verrà raggiunto, rilasceremo entrambi i giochi sull’hardware di attuale generazione (PlayStation 5, Xbox Series X e PC), ma offriremo anche un’opzione ai sostenitori per selezionare Nintendo come piattaforma preferita, nella speranza che il nuovo hardware diventi disponibile durante la produzione”.

Questo non significa che ci sia certezza riguardo a una prossima uscita di una nuova console Nintendo, ma è sicuramente interessante vedere come dei primi progetti menzionino la possibilità di arrivare su un nuovo hardware della compagnia di Kyoto. In tutto questo, va anche sottolineato che entrambi i titoli non dovrebbero vedere la luce prima del 2025, un lasso di tempo molto lungo in cui Nintendo potrebbe tranquillamente uscire sul mercato con una nuova Switch o qualsiasi altra console abbia in mente di sfornare la grande N.