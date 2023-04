Il mercato del videogioco è in crescita in Italia, secondo quanto riportato da un recente sondaggio di Iidea (iidea). I videogiocatori nel nostro Paese sono circa 14,2 milioni con un’età compresa tra i 6 e i 64 anni e, tra di essi, l’80% ha un’età superiore ai 18 anni.

Interessanti anche il dato sul pubblico femminile che si attesta al 42%, anche se non dovrebbe sorprendere in quanto ormai il medium videoludico è talmente tanto diffuso e vario da avere proposte per tutti.

Ma forse, il dato più sorprendente è quello relativo all’acquisto della copia fisica dei giochi, soprattutto in un periodo dominato dal digitale, che vede un incremento del 5,2% andando così a costituire il 15,7% della fetta.

Anche in questo caso, tuttavia, non è necessario sorprendersi. Chi segue costantemente la scena online saprà che molti content creator mostrano le proprie collezioni e il possesso dell’oggetto fisico si sta lentamente, ma inesorabilmente, trasformando in un fenomeno culturale. In poche parole, la copia fisica potrebbe assurgere ad uno status simile a quello del vinile nel panorama musicale.

Tornando al sondaggio, la crescita dell’acquisto in negozio è accompagnata da un leggero calo dell’1,7% nell’acquisto di videogiochi in formato digitale, che resta comunque la modalità privilegiata.

Infine, si abbassa anche il tempo medio di gioco settimanale, che passa da 8,67 ore a 7,52. Una precisazione su questo punto: il tempo speso dipende fortemente dalle uscite dei videogiochi e, in un anno con molti titoli acclamati in procinto di fare la loro comparsa sul mercato, potrebbe subire degli sbalzi notevoli.