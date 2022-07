Lanciati lunedì dopo mesi e mesi di teaser da parte della società, gli NFT di GameStop sono un successo oppure no? Dipende, ovviamente, da che lato si guardano le prime vendite. Come riportato da ArsTechnica, infatti, nel primo giorno di disponibilità dei token non fungibili di uno dei più grandi retailer del mondo dei videogiochi, sono stati racimolati 45.000 Dollari.

La cifra raggiunta non è ovviamente male, ma ci sono un paio di fattori da tenere in considerazione. Il primo è il valore totale degli NFT messi in circolazione: si parla di circa 54.000 token non fungibili, che da soli varrebbero un totale di 1,98 milioni di Dollari. Il secondo, invece, è il costo umano. Per far fronte a un mercato che cambia e muta, GameStop non ha cambiato le sue strategie e ha continuato con numerosi licenziamenti, tra cui anche parte dello staff di Game Informer. Il tutto per racimolare appunto la cifra di cui sopra. Un po’ poco, non trovate?

Ci sono poi i dati economici e reali, dai quali è impossibile fuggire. Se si continuassero a vendere NFT per un totale di 45.000 Dollari ogni 24 ore, la società guadagnerebbe appena lo 0,27 del fatturato del 2021. La vendita di prodotti classici, come board game, accessori e videogiochi, frutta a GameStop ben 16,5 milioni di Dollari al giorno, una cifra nettamente superiore rispetto a quella dei token non fungibili. Insomma, al momento non è proprio tutto rose e fiori per la società, che non è riuscita a sfondare di prepotenza nel settore della blockchain.

Al momento il futuro della società è incerto, così come sono incerte le vendite degli NFT. Negli ultimi mesi del 2021 i token non fungibili sono esplosi, ma di recente c’è stata una battuta d’arresto decisamente prepotente. GameStop si ritrova dunque nel mezzo di una crisi dell’intero mondo crypto, che ha sicuramente pregiudicato le performance dei suoi token non fungibili. Se le acque si calmeranno, al momento, è impossibile dirlo, ma almeno per ora non ci troviamo davanti a un successo completo.