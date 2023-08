Come vi abbiamo annunciato in mattinata, Microsoft ha annunciato che, in concomitanza dell’uscita dell’attesissimo Starfield (a proposito, ci stiamo giocando e presto vi diremo di più!) avvierà la messa in commercio di una serie di rivestimenti, chiamati “Console Wrap”, con cui i giocatori potranno personalizzare le proprie Xbox Series X!

Ebbene, la bella notizia è che tali rivestimenti, due per la precisione (uno dedicato a Starfield, ed uno nella colorazione “Camo Blue”), sono attualmente già disponibile al preorder tramite lo store ufficiale di Xbox Italia, al prezzo di 49,99€ l’uno!

Progettati in tessuto tecnico e con un rivestimento interno in silicone morbido, i rivestimenti per Xbox Serier X cercano di sopperire a quella che è, da sempre, la richiesta di personalizzazione da parte dei fan delle loro console che, specie per quanto riguarda Xbox, non ha mai brillato se non in termini di apposite edizioni da collezione, molto rare e costose.

Con questi rivestimenti, invece, Microsoft punta ad offrire ai giocatori delle opzioni comode, che anzitutto permettano ai giocatori di “modificare” l’estetica della console senza doverla per forza cambiare con un modello a tiratura limitata, e che non rovinino la scocca con adesivi o simili, giacché qui si parla di rivestimenti che, di fatto, “avvolgono” la console come un guanto, senza il bisogno di colle o affini.

I rivestimenti per Series X, infatti, sono realizzati in tessuto tecnico, pensato per evitare un surriscaldamento della macchina in condizioni di sforzo, e dispongono di inserti solidi che tendono il tessuto di modo che aderisca perfettamente alle scocche in plastica dell’ammiraglia Microsoft. Non disponendo di collanti, si richiudono sulla console grazie a degli inserti in velcro, che permettono anche un montaggio (e uno smontaggio) rapido e indolore.

Trattandosi di prodotti progettati e realizzati direttamente da Redmond, ci si aspetta una perfezione assoluta nell’aderenza alla console, così come ci si aspetta che, dopo questo primo duetto di lancio, in concomitanza dell’uscita di Starfield, si aggiungano col tempo anche altri modelli, il che sarebbe davvero auspicabile, visto soprattutto il prezzo di 49,99€ decisamente abbordabile. ione

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare immediatamente dell’apertura dei preorder, poiché è prevedibile che quanto meno il rivestimento dedicato a Starfield vada presto esaurito. Per questo, non ci resta altro da fare che suggerirvi di provvedere subito al vostro acquisto, visitando la pagina che Microsoft ha dedicato a tali prodotti.

