La Federal Trade Commission sta chiedendo ai tribunali degli Stati Uniti di impedire a Microsoft di acquisire Activision Blizzard mentre il caso più ampio per bloccare la fusione è in corso. La FTC ha, infatti, presentato un ricorso legale per cercare di bloccare l’acquisizione proposta da Microsoft di Activision Blizzard a dicembre, e ora sta cercando un’ordinanza di restrizione temporanea e un’inibizione da parte di un tribunale federale degli Stati Uniti.

“Necessarie sia un’ordinanza di restrizione temporanea che un’inibizione preliminare perché Microsoft e Activision hanno affermato che potrebbero concludere l’acquisizione proposta in qualsiasi momento“, recita la denuncia della FTC.

La FTC ha presentato la sua denuncia proprio mentre Microsoft sta procedendo con l’appello contro la decisione dei regolatori britannici di bloccare la sua acquisizione proposta. Il tempismo, poche settimane prima della scadenza dell’accordo del 18 luglio, dimostra che la FTC è preoccupata che Microsoft potrebbe essere pronta a concludere l’acquisizione indipendentemente dal blocco nel Regno Unito. I regolatori europei hanno dato il via libera all’accordo il mese scorso, quindi Microsoft potrebbe tecnicamente concludere l’accordo senza il Regno Unito e senza un’ordinanza negli Stati Uniti che impedisca la conclusione dell’accordo.

“I rapporti stampa hanno iniziato a circolare suggerendo che i convenuti stavano seriamente considerando di chiudere l’acquisizione proposta nonostante la causa amministrativa in corso e le ordinanze del CMA“, afferma la denuncia della FTC. Questo, unito a un appello in corso presso il CMA, potrebbe aver costretto la FTC a cercare di ottenere un’ordinanza.

Il giudice degli Stati Uniti dovrà ora decidere se emettere un’ordinanza di restrizione temporanea (TRO) per impedire a Microsoft di concludere l’accordo per due settimane e un’inibizione preliminare che impedirebbe a Microsoft di concludere fino al risultato della sfida legale della FTC. Un’udienza probatoria è programmata per il 2 agosto, poco dopo l’inizio dell’udienza di appello di Microsoft nel Regno Unito.

Se l’inibizione della FTC avrà successo, allora Microsoft sarà desiderosa di accelerare il caso della FTC. “Accogliamo con favore l’opportunità di presentare il nostro caso in tribunale federale“, afferma Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft, in una dichiarazione a The Verge. “Crediamo che accelerare il processo legale negli Stati Uniti porterà alla fine a una maggiore scelta e concorrenza sul mercato“. In una e-mail ai dipendenti condivisa pubblicamente, il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha fatto un’argomentazione simile, dicendo che le azioni di lunedì erano “uno sviluppo positivo nel nostro progresso di fusione” perché “accelerano il processo legale”.