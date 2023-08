Bethesda sembra decisamente sicura della qualità di Starfield, la sua nuova opera in uscita il prossimo settembre per PC e console della famiglia Xbox, al punto da offrire un’interessante opportunità a tutti quei videogiocatori curiosi di conoscere qualcosa in più in merito alla, apparente, monumentale produzione diretta da Todd Howard.

Bethesda, difatti, ha annunciato l’organizzazione di una sessione interattiva di domande e risposte su Starfield, nella quale gli sviluppatori saranno presenti proprio per rispondere alle domande degli utenti e a svelare alcuni dettagli inediti in merito al gioco.

L’evento “Q&A” è programmato su Discord per il 16 agosto 2023, alle ore 19:00 italiane. Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con gli sviluppatori e porre le proprie domande riguardanti Starfield. L’evento, bisogna precisarlo, è aperto esclusivamente agli iscritti al programma Constellation, la piattaforma di Bethesda che offre l’accesso a contenuti esclusivi e opportunità di entrare in contatto diretto con il team di sviluppo dietro a Starfield.

Per coloro che desiderano unirsi a Constellation, e partecipare di seguito a questa intrigante sessione di Q&A, è possibile registrarsi al programma seguendo il link fornito da Bethesda, mentre il canale Discord dedicato all’evento, sarà raggiungibile seguendo questo link. Al momento, ci teniamo a precisarlo, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito a come verrà condotta la sessione di Q&A ma, con molta probabilità, una sezione del canale Discord sarà adibità a contenitore per tutti i quesiti, i quali verranno vagliati da un team apposito e indirizzati agli sviluppatori. Bethesda ha, infatti, sottolineato che vista l’elevata partecipazione pronosticata per questo evento, non tutte le domande potranno ricevere una risposta o perlomeno una risposta immediata.

I protagonisti della sessione su Discord saranno due figure di spicco: Will Shen ed Emil Pagliarulo. Shen, director designer di Starfield, ha contribuito in modo significativo alla creazione, e alla scrittura, delle missioni del gioco, mentre Pagliarulo, lead designer, ha guidato lo sviluppo e la programmazione del gameplay e dei sistemi di gioco.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questo peculiare, e indubbiamente interessante, evento, vi ricordiamo che Starfield è previsto per il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S. Per coloro che, invece, hanno acquistato la Premium Edition, o sono stati selezionati come utenti privilegiati, l’accesso anticipato sarà disponibile già dal primo settembre.