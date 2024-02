Goat Simulator 3, il più desiderato al MINIMO STORICO! (-59%)

Il ritorno di Pilgor assume una nuova forma in Goat Simulator 3 Goat In A Box Edition, disponibile ora su Amazon. Questa edizione speciale non solo vi consente di calzare di nuovo gli zoccoli della vostra amata capra, ma vi immerge in un'entusiasmante avventura caotica, dove potrete distruggere, leccare e sperimentare insieme a tre amici in modalità cooperativa. Inizialmente proposta a 69,99€, ora potete aggiudicarvelo a soli 29,00€, godendo di uno sconto del 59%. Un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di Pilgor e delle sue nuove compagnie caprine.

Goat Simulator 3 Goat In A Box Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete amanti dei videogiochi che offrono esperienze stravaganti e divertenti, allora questa edizione è stata concepita appositamente per voi. Immaginate di poter trasformarvi in una capra, unendovi a tre amici in modalità cooperativa locale o online e seminare il caos in un mondo aperto completamente fuori di testa. Con eventi unici, NPC da tormentare e oggetti collezionabili stravaganti, Goat Simulator 3 promette di essere il massimo spreco di tempo sin dalla sua prima apparizione, ma in modo assolutamente divertente e irresistibile.

Con l'esclusiva Goat In A Box Edition, non solo vi cimenterete nell'originale avventura di Pilgor e soci, ma potrete arricchire la vostra esperienza con contenuti bonus come la scatola stalla, la steelbook, un CD contenente la colonna sonora e molto altro ancora, inclusi vari accessori provenienti da precedenti titoli della serie per personalizzare ulteriormente il vostro personaggio caprino. Questa edizione è pensata in modo ideale per i veri fan della serie o per chiunque desideri un'esperienza di gioco unica nel suo genere, caratterizzata da humor nero, elementi di gameplay creativi e una libertà di azione praticamente illimitata.

Il tutto è disponibile a un prezzo ribassato di 29,00€, notevolmente inferiore al costo originale di 69,99€. Goat Simulator 3 propone un'esperienza unica e stravagante, ideale per coloro che cercano qualcosa di diversamente divertente nel mondo dei videogiochi. Vi consigliamo caldamente di cogliere questa opportunità per immergervi in questa nuova avventura caprina, abbracciando il caos in compagnia o da soli. Si tratta dell'edizione definitiva per celebrare il ritorno di Pilgor e vivere l'esperienza di gioco più eccentrica e coinvolgente del momento.

