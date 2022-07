Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North hanno annunciato che Goat Simulator 3 arriverà su console e PC il 17 novembre. Dopo un trailer di annuncio semplicemente esplosivo durante il Summer Game Fest di quest’anno, che scimmiotta quello ormai storico di Dead Island 2, il simulatore di capre torna a mostrarsi in un video altrettanto divertente. In quest’ultimo trailer, gli sviluppatori annunciano una delle edizioni nelle quali sarà disponibile il gioco.

Sequel diretto del Goat Simulator del 2014, il gioco promette un vasto ambiente open-world ambientato nella bellissima isola di San Angora nella quale potremo divertirci, rilassarci e seminare il panico nei panni della capra Pilgor. La follia di Goat Simulator 3 si percepisce già dalla sua numerazione, perché no, non vi siete persi un secondo capitolo. Coffee Stain ha, infatti, deciso di passare direttamente al terzo e iniziare nel generare caos già a partire dal titolo.

Il trailer denominato “Pre-Udder”, che Coffee Stain North ha rilasciato insieme alla notizia, presenta centinaia di capre dalla lingua molle che cadono dal cielo sulle note di “Suite Bergamasque” di Claude Debussy, più popolarmente conosciuta come Clair de Lune. In questo clima di poetico relax, gli animali impiegano pochi secondi prima di iniziare a schiantarsi contro gli abitanti di San Angora in una pioggia di bestie dalla lingua molle e mammelle ben in vista.

Infine, i fan potranno scegliere tra tre diverse versioni del titolo già disponibili per il preordine. La Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition, che viene fornita con oggetti aggiuntivi di gioco, la Digital Downgrade Edition, che presenta contenuti rimasterizzati dal gioco originale, e la Goat In A Box Edition, che include una copia fisica del gioco, uno SteelBook, un peluche di capra, un poster a due facce e altro ancora. Il titolo sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e su PC esclusivamente tramite Epic Games Store.